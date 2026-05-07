H κεντρική πλατεία της Λάρισας ετοιμάζεται για την υποδοχή των ποδηλατών του ΔΕΗ Tour of Hellas

Ποικίλες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Πλατεία ενώ μετά τον τερματισμό θα ακολουθήσει συναυλία με την Evangelia.

“Η καρδιά της Λάρισας χτυπά στον Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας 2026, μιας κορυφαίας διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας που αναδεικνύει τη χώρα μας ως παγκόσμιο ποδηλατικό προορισμό. Μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε την πόλη μας ως έναν προορισμό διεθνή για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον τουρισμό, για την ποδηλατική κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στην κοινωνία μας και στην καθημερινότητά μας. Σήμερα στέλνουμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα για την αξία της άθλησης, της ευεξίας, της βιώσιμης κινητικότητας, της ενεργούς συμμετοχής, της συνεργασίας και πάνω από όλα της ποιότητας ζωής”, δήλωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος.

Παιχνίδια, δημιουργία και κληρώσεις

Από τις 10 το πρωί της Πέμπτης (07.05) και μέχρι περίπου τις 4 το απόγευμα, η Κεντρική πλατεία (Δημάρχου Σάπκα) γίνεται τόπος συνάντησης, δημιουργίας, ψυχαγωγίας και μάθησης, καθώς έχει προγραμματιστεί ένα πλήθος παράλληλων δράσεων και εκδηλώσεων.

Περίπτερο ενημέρωσης – Κληρώσεις

Να σημειωθεί ότι στην Κεντρική πλατεία ήδη λειτουργεί Περίπτερο του Δήμου Λαρισαίων –Τμήματος Αθλητισμού, όπου οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις παρακάτω κληρώσεις:

Ο Δήμος Λαρισαίων και η Cycling Greece κληρώνουν:

1 ποδήλατο ενηλίκων από την Gatsoulis Bikes

1 ποδήλατο παιδικό

3 κράνη

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου στις 15:30 στο χώρο του περιπτέρου.

Επίσης, την ίδια ημέρα θα υπάρχει και μια δεύτερη κάλπη για τους άνω των 18 ετών, για την μεγάλη κλήρωση με δώρα αξίας 5.000 ευρώ.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 10 Μαΐου στο Σύνταγμα με τη λήξη του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Ποδήλατο, Παιχνίδια & Διαδραστικές Δραστηριότητες

– «HERO 2030» Ποδηλατική Πίστα Δεξιοτεχνίας. Αφιερωμένη στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

– «Ρόδα είναι και γυρίζει». Διασκεδαστικό παιχνίδι ταχύτητας.

– «Το σεντούκι του χαμένου πελοτόν». Κυνήγι ποδηλατικού θησαυρού.

– «Apticon Pain Cave».Προπονητικά tips ποδηλασίας.

– «Avance Fresh miles». Αναζωογονηθείτε ποδηλατώντας.

-«Όλοι μοναδικοί – Όλοι ίσοι – Όλοι μαζί». Παιχνίδι ευαισθητοποίησης.

-«I Love 30 speed». Μήνυμα με κιμωλίες.

-«Η Πυραμίδα της Βιωσιμότητας».Ομαδικό παιχνίδι μνήμης.

-«Ο Στόχος είναι ένας»: 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, παιχνίδι συγκέντρωσης και ρίψεων.

Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση

-«Ποδηλατώ με ασφάλεια στη Λάρισα»: Εκπαιδευτική παρουσίαση για την οδική ασφάλεια.

-«Ευάλωτοι χρήστες και τυφλά σημεία οχημάτων»: Βιωματική εκπαίδευση οδικής ασφάλειας.

-Εκπαιδευτική ενημέρωση από το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας.

-«Αθλητισμός με αξίες, χωρίς ουσίες»: Εκπαιδευτική Ενημέρωση από τον ΕΟΚΑΝ.

-«Μαθαίνω για τις Πρώτες βοήθειες»: Με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

-«Συντηρώ το ποδήλατό μου»: Σεμινάριο από ειδικούς τεχνικούς.

Δημιουργία & Έκθεση

«Μπουγάδα με Ζωγραφιές»: Έκθεση καλλιτεχνικών δημιουργιών από τα σχολεία της πόλης μας.

Καινοτομία & Εμπειρίες -ΔΕΗ Fan Zone

-ΔΕΗ E-bikes για όλους. Γνωρίζω την ηλεκτροκίνηση.

-ΔΕΗ Photobooth. Αποτυπώστε την στιγμή.

-ΔΕΗ Bike Charging Stations. Ανακαλύψτε την έξυπνη φόρτιση.

Mini Riders Corner

– «Ζωγραφίζω το ποδήλατο και την πόλη μου»: Μικροί καλλιτέχνες δημιουργούν και εκφράζονται μέσα από χρώματα και φαντασία.

– «Κοίτα μαμά κάνω ποδήλατο!»: Μια μικρή, εύκολη διαδρομή για τα πρώτα βήματα εξάσκησης.

– «Από το σπίτι στο Σχολείο»: Επιδαπέδιο ποδηλατικό φιδάκι.

– «Face painting»: Χρώματα και αύρα ποδηλασίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Follow the Tour- Ride the beat

Η Λάρισα ζει τον τερματισμό στην Κεντρική Πλατεία, όπου θα γίνουν και οι απονομές των αθλητών, και στη συνέχεια μπαίνει στην εμπειρία του Ride the Beat, με μια ανοιχτή συναυλία με την Evangelia.