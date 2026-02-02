H κοπή πίτας στα ΚΑΠΗ Πυργετού και Αιγάνης

Σε κλίμα ζεστό, εορταστικό και ιδιαίτερα συγκινητικό πραγματοποιήθηκαν οι κοπές της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των ΚΑΠΗ Πυργετού και Αιγάνης, με τη συμμετοχή μελών, αιρετών και εκπροσώπων των κοινωνικών δομών του Δήμου Τεμπών.

ΚΑΠΗ Πυργετού

Σε μία όμορφη και γιορτινή ατμόσφαιρα, τα μέλη του ΚΑΠΗ Πυργετού φόρεσαν τα γιορτινά τους και αντάλλαξαν θερμές ευχές για τη νέα χρονιά. Την πίτα ευλόγησε ο Ιερέας του χωριού π. Αλέξανδρος, ευχόμενος υγεία, δημιουργικότητα και ευλογία σε όλα τα μέλη.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γιώργο Μανώλη, τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Γκατζόγια, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πυργετού κ. Αθανάσιο Λαίνα και την Προϊσταμένη Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών κα Πανωραία Τσικλητάρη.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η απαγγελία ποιήματος από την κα Αικατερίνη Βλάχου, η οποία με γλαφυρό λόγο ανέδειξε τη διαχρονική αξία και την προσφορά της τρίτης ηλικίας στην οικογένεια και την κοινωνία.

Στη συνέχεια, η νεοσύστατη χορωδία του ΚΑΠΗ Πυργετού παρουσίασε μουσικά τραγούδια, με την πολύτιμη συμβολή της υπαλλήλου του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» κας Αικατερίνης Κοντογιάννη, η οποία ενθάρρυνε τα μέλη να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τα καλλιτεχνικά τους ταλέντα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Νικολάου και κ. Αθανάσιος Βλάχος, η δημοτική σύμβουλος κα Ζωή Σαραντοπούλου, ο σύμβουλος της Δ.Κ. Πυργετού κ. Μιχάλης Ρούπας, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Πυργετού, εκπρόσωποι συλλόγων, κάτοικοι της περιοχής και προσωπικό των Κοινωνικών Υπηρεσιών.

ΚΑΠΗ Αιγάνης

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΚΑΠΗ Αιγάνης. Παρά το βροχερό πρωινό, πλήθος συμπολιτών παρευρέθηκε, σε μία όμορφη συνάντηση ανταλλαγής ευχών.

Την πίτα ευλόγησε ο εφημέριος του χωριού π. Νικηφόρος, ευχόμενος χρόνια πολλά, υγεία και δημιουργική χρονιά. Τον Δήμαρχο Τεμπών συνόδευε ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Νικολάου, ενώ παρόντες ήταν επίσης η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αιγάνης κα Θεοδώρα Αναγνωστοπούλου, η τοπική σύμβουλος κα Μαρία Χλωρού, η Προϊσταμένη Κοινωνικών Υπηρεσιών κα Πανωραία Τσικλητάρη και προσωπικό των Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Τυχερός της βασιλόπιτας αναδείχθηκε ο κ. Δημήτρης Αναγνωστόπουλος.

Χαιρετισμός Δημάρχου Τεμπών

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ευχήθηκε σε όλες και όλους υγεία, αισιοδοξία και μία δημιουργική χρονιά, τονίζοντας:

«Η τρίτη ηλικία αποτελεί θεμέλιο της ελληνικής οικογένειας και της κοινωνίας μας. Η προσφορά των ανθρώπων αυτών είναι διαχρονική και ανεκτίμητη. Ως Δημοτική Αρχή, είμαστε και θα παραμείνουμε σταθερά δίπλα στους δημότες μας, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας συνεχώς τις δομές κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Τεμπών».

Ο Δήμαρχος αντάλλαξε ευχές με τα μέλη των ΚΑΠΗ και ευχήθηκε καλή συνέχεια και καλό μήνα σε όλους τους παρευρισκόμενους.