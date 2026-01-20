H κοπή πίτας στη Μουσική Σχολή του Δήμου Τεμπών

Σε μία σεμνή και λιτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκουρίου η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Μουσικής Σχολής του Δήμου Τεμπών.

Την πίτα ευλόγησε ο ιερέας της Δημοτικής Κοινότητας Συκουρίου, π. Γεώργιος, δίνοντας τις ευχές του για μία δημιουργική και ευλογημένη χρονιά.

Ακολούθως, απηύθυνε χαιρετισμό προς τους μαθητές και τους γονείς ο Διευθυντής της Μουσικής Σχολής κ. Χρήστος Κτιστάκης, ο οποίος τόνισε τη σημασία της μουσικής παιδείας, της συνεργασίας και της συνέχειας του έργου της σχολής.

Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο οποίος αναφέρθηκε στην υποστήριξη του Δήμου προς τις δομές πολιτισμού και ειδικότερα προς τη Μουσική Σχολή, σημειώνοντας ότι η επένδυση στη νεολαία και στον πολιτισμό αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Ο Δήμαρχος συνεχάρη τους καθηγητές της Μουσικής Σχολής, τους μαθητές για την προσπάθειά τους, τους γονείς για τη στήριξη και ευχήθηκε καλή και δημιουργική χρονιά.

Εκτός του Δημάρχου Τεμπών, παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Παναγιώτης Γκατζόγιας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκουρίου κ. Μιχάλης Γκουντής, μαθητές της Μουσικής Σχολής, γονείς και φίλοι.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ζεστό κλίμα με ευχές για μία δημιουργική νέα χρονιά, με τον Δήμο Τεμπών να συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τον πολιτισμό και τη νέα γενιά.