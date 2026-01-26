H κοπή πίτας της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Ελασσόνας

Πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Ελασσόνας, σε κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας, ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λάρισας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο Βουλευτής Λάρισας κ. Χρήστος Καπετάνος.

Ευχές για τη νέα χρονιά απέστειλε ο Γραμματέας του Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας κ. Στέλιος Κονταδάκης.

Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Λάρισας κ. Ηλίας Σουφλιάς, η Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας κ. Ελένη Ξυνοπούλου, ο πολιτευτής κ. Θανάσης Παιδής, μέλη της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Λάρισας και της ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας, ο αντιδήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Δρυστελας, ο περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Σοφολόγης, ο διοικητής του Γενικού νοσοκομείου Λάρισας κ. Γρηγόρης Βλαχάκης, ο πρώην Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης του Δήμου κ. Θανάσης Μπίζιος με πλήθος Δημοτικών συμβούλων της παράταξης «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» και προέδρους τοπικών συμβουλίων, ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. Γιάννης Κατσιάνας, οι πρώην πρόεδροι της ΔΗΜΤΟ κ. Γ. Γκρούμτσιας, Φ. Καραγκόγκος και Θ. Κίτσης και πλήθος μελών και φίλων της Νεοδημοκρατικής παράταξης.