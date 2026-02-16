H κοπή πίτας του Συλλόγου Εικαστικών Λάρισας

Ο Σύλλογος Εικαστικών Ν. Λάρισας, έκοψε την καθιερωμένη Βασιλόπιτα, στο Κέντρο «Φρούριο» Λάρισας, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Πρόεδρος, κ. Γιάννης Γεωργιάδης, παρουσία των μελών της Διοίκησης, καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους, έδωσε τις καθιερωμένες ευχές και ανακοίνωσε τις μελλοντικές προγραμματισμένες εκδηλώσεις του συλλόγου.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Προέδρος του Συλλόγου δασκάλων και Νηπιαγωγών Λάρισας, κ. Δημήτρης Παπαποστόλου.

Η τυχερή της βραδιάς ήταν η κ. Ιωάννα Χαλάτση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τα μέλη του συλλόγου, Αργυροπούλου Βασιλική, Δαρδούμπα Βασίλειο, Παγώνα Ζηλιασκούδη-Καραΐσκου, Παπαγιαννούλα Ιωάννα, Παπανδρέου Ευθύμιο, Ρέντα Χρήστο, Τζανετοπούλου Φωτεινή, Τσικούρα Καίτη, Τσόγκα Έλενα, Χατζημαρκάκη Κατερίνα, Χελιδωνά Σοφία, που πρόσφεραν αυθεντικά έργα τέχνης, συγγραφικά βιβλία, παιδικές συλλογές και διάφορες δημιουργίες, ως δώρα για την Βασιλόπιτα.