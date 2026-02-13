H κοπή πίτας του Συνδέσμου Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Ανατολικής Θεσσαλίας

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε στην ταβέρνα «Το Χρυσό Τζάκι» στη Λάρισα, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 η ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Ανατολικής Θεσσαλίας. Τυχερή αναδείχθηκε η κ. Mαρία Ζίκκου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν για την πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά τους στον Σύνδεσμο και στον Κλασσικό Αθλητισμό οι εν ενεργεία κριτές Δημήτριος Δεληγιάννης, Ανθή Καζέπη, Δρόσος Τσεργάς, Κωνσταντίνος Τσιαμούρας και Γεώργιος Φράγκος.

Οι κριτές ανανέωσαν το ραντεβού τους στα γήπεδα πλέον, δεδομένου ότι τη φετινή χρονιά φιλοξενούνται στην πόλη του Βόλου σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις και συγκεκριμένα το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών – Γυναικών και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών – Γυναικών.