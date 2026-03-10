H Λάρισα στις δημοφιλέστερες περιοχές για αγορά και ενοικίαση ακινήτων – Ο “χάρτης” της ζήτησης

Στις περιοχές με πολύ υψηλή ζήτηση για αγορά κατοικίας το 2025 συμπεριλαμβάνονται η Χαλκιδική, ο Δήμος Αθηναίων και τα Προάστια της Θεσσαλονίκης, ενώ τα πιο δημοφιλή σημεία της χώρας για ενοικίαση κατοικίας το 2025, σύμφωνα με χιλιάδες αναζητήσεις στο spitogatos.gr από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι ο Δήμος Αθηναίων, τα Νότια Προάστια της Αθήνας, τα Προάστια Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης και τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοφιλούς ιστοσελίδας αγγελιών ακινήτων, σημαντική άνοδο (17%) κατέγραψε η εγχώρια ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στην Ελλάδα το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την έναρξη του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου 2» στις αρχές του 2025, το οποίο ενίσχυσε το ενδιαφέρον των υποψήφιων ιδιοκτητών. Παράλληλα, η εγχώρια ζήτηση για κατοικίες προς ενοικίαση αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση.

Οι δημοφιλέστερες περιοχές της χώρας για το 2025

Εξετάζοντας τη συνολική ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στην Ελλάδα το 2025, συνδυάζοντας ζήτηση και από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, παρατηρείται ότι, όπως αναφέραμε και στην αρχή, οι περιοχές με πολύ υψηλή ζήτηση για αγορά κατοικίας το 2025 είναι: η Χαλκιδική, ο Δήμος Αθηναίων και τα Προάστια της Θεσσαλονίκης, περιοχή με έντονη δυναμική καθώς από την πέμπτη θέση στις πιο δημοφιλείς περιοχές της χώρας για αγορά κατοικίας το 2023 έχει «σκαρφαλώσει» στην τρίτη θέση.

Οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας που συνθέτουν το top 5 των πιο δημοφιλών περιοχών είναι τα Νότια Προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες. Ακολουθούν με σημαντική δυναμική οι εξής περιοχές: ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Καβάλα, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, η Μεσσηνία και τα Δωδεκάνησα

Για το τελευταίο τρίμηνο του 2025, η ζήτηση για αγορά κατοικίας καταγράφεται πολύ υψηλή στα αστικά κέντρα και πιο συγκεκριμένα στις εξής περιοχές: Νότια, Βόρεια και Δυτικά Προάστια της Αθήνας, στο Δήμο και τα Προάστια της Θεσσαλονίκης. Οι περιοχές που ακολουθούν και καταγράφουν υψηλή ζήτηση για κατοικίες προς πώληση το 4ο τρίμηνο του 2025 είναι οι υπόλοιποι τομείς της Αττικής (Ανατολικά Προάστια και Υπόλοιπο Νομού Αττικής), οι Κυκλάδες, η Εύβοια, η Π.Ε. Μαγνησίας και η Π.Ε. Λάρισας στη Θεσσαλία, η Π.Ε. Αχαΐας και Μεσσηνίας στην Πελοπόννησο και η Χαλκιδική στην Μακεδονία.

Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες προς ενοικίαση, τα πιο δημοφιλή σημεία της χώρας για ενοικίαση κατοικίας το 2025, σύμφωνα με χιλιάδες αναζητήσεις στο spitogatos.gr από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι ο Δήμος Αθηναίων, τα Νότια Προάστια της Αθήνας, τα Προάστια Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης και τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας.

Ειδικότερα για το 4ο τρίμηνο του 2025, οι περιοχές που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από δυνητικούς ενοικιαστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό είναι: τα Νότια, Βόρεια και Δυτικά Προάστια της Αθήνας καθώς και ο Δήμος και τα Προάστια Θεσσαλονίκης ενώ ακολουθούν οι περιοχές με υψηλή ζήτηση όπως οι υπόλοιποι τομείς της Αττικής, η Εύβοια, η Π.Ε. Κορίνθου, Αχαΐας και Μεσσηνίας στην Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα, οι Π.Ε. Χανίων και Ηρακλείου στην Κρήτη και η Π.Ε. Μαγνησίας και Λάρισας.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από insider.gr)