H Λαρισαία εικαστικός Βασιλική Μάγγα βραβεύτηκε στην Ιταλία

Στο Λέτσε της Ιταλίας σε μια τιμητική εκδήλωση με αφορμή την 550η επέτειο από τη γέννηση του μεγάλου Φλωρεντινού Δασκάλου Μιχαήλ Άγγελου Μπουοναρότι, η Λαρισαία εικαστικός, Βασιλική Μάγγα, βραβεύτηκε με το Βραβείο Υψηλής Αναγνώρισης για τις Εικαστικές Τέχνες 2025.

«Ο ΘΕΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» είναι μια Υψηλή Τιμή για την ίδια, τη Λάρισα και τη χώρα μας. Το Βραβείο δίνεται από την ACADEMIA ITALIA IN ARTE NEL MONTO ASSOCIAZIONE CULTURAL “MICHELANGELO” Θεϊκός Καλλιτέχνης, που βρίσκεται στο Λέτσε της Ιταλίας.



Η αναγνώριση αυτή απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης που διοργάνωσε η Accademia Italia στον Πολιτιστικό Σύλλογο Arte nel Mondo, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, στις μαγευτικές αίθουσες του Antica Torre del Parco στο Λέτσε, παρουσία Πολιτικών, Θρησκευτικών και Στρατιωτικών Αρχών και ενός μεγάλου διακεκριμένου κοινού.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Poste Italiane και υπό την Υψηλή Αιγίδα του Università Popolare degli Studi di Milano, του Salento Formazione, της Εθνικής Προεδρίας της Associazione Nazionale Carabinieri, της ANC Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo PC Tutela Patrimonio Culturale “Apulia”, της A.N.S.I. Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia και του C.A.I. Centro Antiviolenza.

Σχετικές ενημερωτικές επιστολές απέστειλαν η Πρόεδρος της Ακαδημίας Άννα Ρίτα Τεπόρε και ο Επίτιμος Πρόεδρος της τιμητικής Επιτροπής Μichele Miulli, με τις ευχαριστίες τους στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα και τον Δήμαρχο Λαρισαίων, Θανάση Μαμάκο. Επίσης τα Ιταλικά Ταχυδρομεία εξέδωσαν για το θέμα αναμνηστικό γραμματόσημο.



«Είναι μεγάλη μου τιμή να κρατάω αυτό το βραβείο. Ευχαριστώ όλους όσους με στήριξαν σε αυτό το ταξίδι. Το αφιερώνω στην οικογένεια μου που με στηρίζει πάντα …στις φίλες/ους που πίστεψαν σε μένα και είναι δίπλα μου από την πρώτη στιγμή στα δύσκολα και στα εύκολα… όπως και σε αυτούς που ήταν απέναντι μου, όσο περισσότερες οι δυσκολίες τόσο μεγαλύτερη η δύναμη μου και το πείσμα μου να καταφέρω να υλοποιήσω τους στόχους μου! Από όλο αυτό κρατάω μόνο τα θετικά! Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου! Ο κάθε ένας από εμάς κρατάει το στυλό με το οποίο γράφει τη δική του προσωπική ιστορία!», δήλωσε συγκινημένη η Βασιλική Μάγγα.

Οι επιστολές

Δ.Ζ.Γ. (perataria.gr)