H Λιακούλη φέρνει στη Βουλή τις διαρκείς διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Λάρισας

Τις επαναλαμβανόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στον Τύρναβο, στον Αμπελώνα, τη Γιαννούλη και σε ευρύτερες περιοχές της Π.Ε. Λάρισας, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική της παρέμβαση – Ερώτηση στη Βουλήτων Ελλήνων, η Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτής Λάρισας, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, προς τον αρμόδιο Υπουργό ζητώντας την άμεση επίλυση του εν λόγω ζητήματος από την Πολιτεία.

Με την παρέμβασή της, η Ευαγγελία Λιακούλη, επισημαίνει ότι οι συχνές και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, προκαλώντας έντονη αγανάκτηση στους πολίτες και σοβαρές δυσλειτουργίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση επιδεινώνεται, καθώς οι βλάβες εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα, χωρίς επαρκή ενημέρωση για τα αίτια και χωρίς σαφείς διαβεβαιώσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία πολιτών και επαγγελματιών, αλλά και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν, καθώς η απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρεπή διαβίωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σημαντικές επιπτώσεις καταγράφονται και στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, με επαγγελματίες να κάνουν λόγο για απώλειες εισοδήματος και προϊόντων, ενώ αυξάνονται οι καταγγελίες πολιτών για ζημιές σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λόγω διακοπών και διακυμάνσεων τάσης.

Η Λαρισαία Βουλευτής τονίζει ακόμα ότι η αξιοπιστία του δικτύου ηλεκτροδότησης δοκιμάζεται σοβαρά και θέτει ζητήματα σχετικά με την επάρκεια συντήρησης, αναβάθμισης και στελέχωσης του ΔΕΔΔΗΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στον αρμόδιο Υπουργό τα ακόλουθα ερωτήματα: «Ποιοι είναι οι λόγοι που προκαλούν τις σχεδόν καθημερινές διακοπές ηλεκτροδότησης στον Τύρναβο, στον Αμπελώνα, τη Γιαννούλη και στις ευρύτερες περιοχές της Π.Ε. Λάρισας, ποιος είναι ο άμεσος σχεδιασμός του ΔΕΔΔΗΕ για τη θωράκιση του δικτύου και την αποφυγή επαναλαμβανόμενων διακοπών ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, ποια είναι τα οργανικά κενά προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλία, ιδίως στην Π.Ε. Λάρισας, και ποιος είναι ο προγραμματισμός για την κάλυψή τους και τέλος, πόσα αιτήματα αποζημίωσης για ζημιές σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές έχουν καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές από πολίτες και επαγγελματίες και ποια διαδικασία ακολουθείται για την εξέτασή τους».

Σε δήλωσή της, η Ευαγγελία Λιακούλη τονίζει:

«Η καθημερινότητα των πολιτών δεν μπορεί να βυθίζεται κάθε μέρα στο σκοτάδι. Η ηλεκτροδότηση αποτελεί αυτονόητο δημόσιο αγαθό και προϋπόθεση για την ασφάλεια, την υγεία και την οικονομική ζωή των τοπικών κοινωνιών. Οι κάτοικοι του Τυρνάβου, του Αμπελώνα, της Γιαννούλης και των γύρω περιοχών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα απαντήσεις και, κυρίως, λύσεις. Απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση του ΔΕΔΔΗΕ με προσωπικό και μέσα, επιτάχυνση των αναγκαίων επενδύσεων στο δίκτυο και πλήρης αποζημίωση όσων υπέστησαν αποδεδειγμένες ζημιές. Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλη ταλαιπωρία και δικαιούνται ένα ασφαλές, σύγχρονο και αξιόπιστο δίκτυο ηλεκτροδότησης».