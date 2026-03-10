H Περιφέρεια Θεσσαλίας βράβευσε 34 Ολυμπιονίκες και 13 Παραολυμπιονίκες με θεσσαλική καταγωγή

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργάνωσε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, τιμητική εκδήλωση βράβευσης των Θεσσαλών Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών, παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημητρίου Κουρέτα, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική τους προσφορά στον αθλητισμό και την καθοριστική συμβολή τους στην ανάδειξη της Θεσσαλίας και της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι Θεσσαλοί Ολυμπιονίκες:

Ταμπάκος Δημοσθένης, Χαλκιά Φανή, Πολύμερος Βασίλης, Πατουλίδου Βούλα, Παπακωνσταντίνου Αντώνιος, Παπαχρήστος Στέργιος, Σκιαθίτης Νικόλαος, Θάνος Κωνσταντίνος, Γεωργαλής Δημήτριος, Παπανικολάου Χρήστος, Μπουρούσης Γιάννης, Ντικούδης Δημοσθένης, Παταβούκας Κωνσταντίνος, Ρετζιάς Ευθύμης, Σπανούλης Βασίλης, Γκουντούρα Θεοδώρα, Αβράμης Δημήτριος, Βασδέκη Όλγα, Παπακώστας Λάμπρος, Αλβανός Αλέξανδρος, Καϊάφας Φίλιππος, Πάτρας Βαγγέλης, Κουτσιούμπας Ξενοφών, Κουτσιούμπας Γεώργιος, Τζέλη Φανή, Φιλιππίδης Κωνσταντίνος, Πάτρα Μαρία, Παπανικολάου Κωνσταντίνος, Βόγγολη Κατερίνα, Ντρισμπιώτη Αντιγόνη, Φτούλη Ελευθερία, Χριστοδούλου Μαρία, Ιωάννου Αποστολία, Αναστασίου Σαββίνα,

καθώς και οι Θεσσαλοί Παραολυμπιονίκες:

Μανθοπούλου Λήδα, Παλτσανιτίδης Συμεών, Μπατζιανούλη Δέσποινα, Δοντάς Γεώργιος, Ρέτζιος Θανάσης, Σαρακατσάνη Ευαγγελία, Αγαγιώτου Λαμπρινή, Βαβάτσικος Ιωάννης, Βαϊόπουλος Παναγιώτης, Ντικούδης Παναγιώτης, Πάτσιας Κωνσταντίνος, Μηνάς Ελευθέριος, Γκανάτσιος Νικόλαος.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με εισαγωγικό αφήγημα από τον καταξιωμένο αθλητικό δημοσιογράφο Βασίλη Σκουντή, ενώ πλαισιώθηκε μουσικά από τη χορωδία «InDONNAtiόn», η οποία ερμήνευσε τον Ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο τέλος της βραδιάς, ο κ. Σκουντής τιμήθηκε για τη συνολική προσφορά του στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Στον χώρο υποδοχής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας φιλοξενείται έκθεση Ολυμπιακών εκθεμάτων από την προσωπική συλλογή του κ. Παντελή Κουτζανούλη, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με σημαντικά αντικείμενα της σύγχρονης Ολυμπιακής ιστορίας.

Κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων προβλήθηκαν οπτικοακουστικά στιγμιότυπα από τις σημαντικότερες αθλητικές διακρίσεις των βραβευθέντων, αναδεικνύοντας τη διαδρομή και τις κορυφαίες στιγμές της αθλητικής τους πορείας.

Η πρωτοβουλία αυτή της Αντιπεριφέρειας Αθλητισμού, με την επιμέλεια του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού κ. Σουλούκου Σωτηρίου, εντάσσεται στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης του αθλητισμού και της αναγνώρισης των ανθρώπων που με την προσπάθεια και τις επιτυχίες τους προάγουν τις αξίες της αριστείας, της ισότητας και της συμπερίληψης.

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό:

kosmoslarissa.gr foto tinealarissa.gr