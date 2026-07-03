H Ρένα Καραλαριώτου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα

Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, συμμετείχε την Πέμπτη 2 Ιουλίου, μαζί με τους Γενικούς Γραμματείς των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν το έργο και το εύρος των αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και ο καθοριστικός τους ρόλος στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, στη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών.

Η κ. Καραλαριώτου παρουσίασε το έργο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και ανέδειξε τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών στην περιφέρεια, με ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη, στη λειτουργία της οικονομίας και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μετά τη συνάντηση, η Γενική Γραμματέας δήλωσε:

«Ήταν ιδιαίτερη τιμή να συναντηθούμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το έργο και τον ουσιαστικό ρόλο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στη λειτουργία του κράτους. Η συνάντηση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να αναδειχθεί η συμβολή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην αποτελεσματική εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, στη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού διοικητικού περιβάλλοντος που ενισχύει την ανάπτυξη, την οικονομία, τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα, καθώς και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επέδειξε για το έργο και τις προκλήσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.»