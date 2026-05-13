H στήριξη της επιχειρηματικότητας στη συνάντηση Καραλαριώτου – Παπαλέξη

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η στήριξη της πραγματικής οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη Λάρισα, μεταξύ της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κας Ρένας Καραλαριώτου, του Α’ Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Λάρισας ,κ. Δημήτρη Παπαλέξη και του Υπευθύνου ΓΕΜΗ, κ. Παύλου Παυλίδη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε εργατικό προσωπικό από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ζητήματα που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες έκδοσης αδειών εργασίας και παραμονής.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε το πλαίσιο των περιβαλλοντικών και λοιπών διοικητικών αδειοδοτήσεων που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης, της θεσμικής συνεργασίας και της αξιοποίησης προτάσεων που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαλέξης κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, μεταφέροντας τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, σε μια ιδιαίτερα ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων.

Η Γενική Γραμματέας επαναβεβαίωσε ότι στόχος της διοίκησης είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας, σημειώνοντας ότι:«Η στήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Με συνεργασία και συνεχή διάλογο, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πιο φιλικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την παραγωγή. Βρισκόμαστε σταθερά δίπλα στο Επιμελητήριο Λάρισας, στις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και σε όλους τους θεσμούς που στηρίζουν την τοπική οικονομία και την απασχόληση».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό κλίμα.