H συγγραφέας Ελένη Τζιγκούρα στο 33ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Τη βιβλιοθήκη του 33ου Δημοτικού σχολείου «Κατερίνα Αναγνώστου» επισκέφθηκε η συγγραφέας Ελένη Τζιγκούρα.

Με αφορμή το βιβλίο της «Η Φανή χωρίς φωνή» η συγγραφέας μίλησε στα παιδιά για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως το παιδικό πένθος, τη διαχείριση της απώλειας (συγκεκριμένα της μητρικής απώλειας) και τον τρόπο που τα συναισθήματα εκφράζονται μέσω της τέχνης.

“Ευχαριστούμε πολύ την κα Τζιγκούρα Ελένη για την επίσκεψη και τα σημαντικά μηνύματα που πέρασε στους μικρούς μας μαθητές”, αναφέρεται σε ανακοίνωση της σχολικής μονάδας.