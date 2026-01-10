H Συμπαράταξη Λαρισαίων κόβει την πίτα της

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων σε ανακοίνωσή της «καλεί τα μέλη και τους φίλους σε μια ζεστή φιλική βραδιά την ερχόμενη Πέμπτη 15/1/26 και ώρα 21:00 στο Ten Doors (Φιλελλήνων 56 και Γαριβάλδη) όπου όλοι μαζί θα απολαύσουμε το ποτό μας, την μουσική και την όμορφη παρέα. Θα έχουμε την ευκαιρία να κόψουμε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα, να συζητήσουμε και να χαρούμε κάποιες μικρές, ευχάριστες εκπλήξεις !

Η είσοδος είναι δωρεάν και ο καθένας επιβαρύνεται μόνο με το κόστος της παραγγελίας του.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είμαστε όλοι παρόντες σε αυτή την εκδήλωση της Συμπαράταξης που συνεχίζει να καταγράφει την Δημοκρατική Αυτοδιοικητική της πορεία στην τοπική κοινωνία».