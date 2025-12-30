H τοποθέτηση Δεληγιάννη για τα ανταποδοτικά τέλη

Στην τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο επικεφαλής της Συμπαράταξης Λαρισαίων Δημήτρης Δεληγιάννης αναφέρει τα εξής για το θέμα των ανταποδοτικών τελών:

“Κύριε Δήμαρχε,

από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε τη Δημοτική Αρχή, έχουμε μιλήσει για την παράσταση που παίζετε. Μια παράσταση φόβου και καταστροφολογίας, με μοναδικό στόχο να δικαιολογηθούν επιλογές σε βάρος των πολιτών. Και, φυσικά, από κοντά η κατασκευή ενός βολικού success story.

Ας θυμηθούμε τι έγινε το 2024. Η χρονιά που αποτέλεσε τη βάση για την επιβολή της αύξησης των δημοτικών τελών του 2025.

Τους πρώτους μήνες της θητείας σας, μαζί με τον σύμβουλό σας, τον κ. Τσάκα, μιλούσατε για την περίφημη «τρύπα» των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ακούσαμε για άδεια ταμεία, για οικονομική κατάρρευση, για έναν Δήμο που δήθεν δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Και από την άλλη, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για Coffee Show και για συμβάσεις με το ΕΚΠΑ.

Το έλλειμμα των 3 εκατομμυρίων ευρώ της χρήσης 2023 –της χρονιάς του Daniel– παρουσιαζόταν ως προάγγελος καταστροφής. Δηλώσεις που συστηματικά καλλιεργούσαν φόβο.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2025 δηλώνατε επί λέξει ότι «η Δημοτική Αρχή εξάντλησε κάθε χρονικό περιθώριο για να αποφύγει την αναπροσαρμογή, αλλά τα δεδομένα, ειδικά μετά τον αρνητικό ισολογισμό του 2023, δημιουργούσαν μια εκρηκτική κατάσταση που έπρεπε άμεσα να αντιμετωπιστεί».

Αυτή ήταν η αφήγηση. Πάνω σε αυτή την αφήγηση επιβάλατε την αύξηση των δημοτικών τελών: την καταστροφολογία και το δήθεν αναπόφευκτο.

Και φτάνουμε στο σήμερα. Έναν χρόνο μετά.

Ο Δήμος δεν κατέρρευσε. Αντίθετα, όπως μας είπατε πρόσφατα στη συζήτηση του ισολογισμού, ζήσαμε και ένα… οικονομικό θαύμα.

Από την καταστροφή στο success story. Φτάσαμε Δεκέμβρη, με τον Αντιδήμαρχο να μας λέει από τις 13 Νοεμβρίου ότι «καθυστερούμε να φέρουμε την εισήγηση για να έχουμε πληρέστερη εικόνα». Και τελικά, η εισήγηση ήρθε στις 15 Δεκεμβρίου… με πρωτόκολλο 4 Νοεμβρίου. Θαύμα των ημερών!

Και πάμε στο τέλος ταφής…

Χωρίς κανέναν δισταγμό, δημοτικοί παράγοντες, ο σύμβουλος επικοινωνίας του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος κος Κέλλας, ο ίδιος ο Δήμαρχος έσπευσαν να διαψεύσουν τον Υπουργό κ. Λιβάνιο, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Κυρίζογλου, αλλά και τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα που μιλούν για επιχορηγήσεις προς ανακούφιση των Δήμων από το κόστος του τέλους ταφής.

Και δεν είναι να σταθεί κανείς σοβαρά στον Αντιδήμαρχο, που μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, διάβαζε κείμενα παραπλανώντας το σώμα, προσθέτοντας λέξεις ώστε να μην φαίνεται η σύνδεση ανάμεσα στην επιχορήγηση των 1,7 εκατομμυρίων, που έλαβε ο Δήμος και στο κόστος του τέλους ταφής.

Εσείς, όμως, κύριε Δήμαρχε, πριν λίγο δηλώνατε σοβαρά, ότι «πιστεύετε μόνο στα έγγραφα» και προφανώς δεν πιστεύετε τον Υπουργό Εσωτερικών, κο Λιβάνιο, που μόλις λίγες ημέρες πριν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ δήλωνε ξεκάθαρα ότι δόθηκε επιχορήγηση στους Δήμους για το τέλος ταφής.

Πού θα το μάθει άραγε; Ένα ψέμα πάνω, ένα ψέμα κάτω – τι σημασία έχει;

Τι μένει, λοιπόν, μετά από όλα αυτά;

– Η άρνηση της Δημοτικής Αρχής Μαμάκου να ενημερώσει επίσημα τους πολίτες για το αν η Λάρισα έχει από τα ακριβότερα δημοτικά τέλη στη χώρα. – Η θλιβερή εισήγηση του κ. Κέλλα, που παίζοντας με νούμερα ζητά τη διατήρηση της αύξησης 35%, βασισμένος σε στοιχεία 7μήνου, τα οποία ο ίδιος παραδεχόταν ότι δεν ήταν αξιόπιστα, ενώ δεσμευόταν ότι θα περιμένει το 9μηνο και το 11μηνο.

– οι χαρακτηρισμοί του Δημάρχου περί «ψευτών», χωρίς ούτε μία απάντησή του στο απλό ερώτημα: πού ακριβώς διατέθηκε η επιχορήγηση των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ; Γιατί, ενώ τη λάβατε για το τέλος ταφής, τη χρησιμοποιείτε για κάθε είδους «υποχρεώσεις»;

– Και τέλος, το «κλείσιμο του ματιού» του Δημάρχου για αλλαγή πορείας «από του χρόνου», χωρίς καμία τεκμηρίωση.

Εμείς μιλάμε με αριθμούς: πλεόνασμα περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ στα ανταποδοτικά μέχρι τις 15/12, στο οποίο προστίθεται και η επιχορήγηση των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για το τέλος ταφής.

Η Δημοτική Αρχή λέει ότι δεν έχει εικόνα. Αλήθεια, κύριε Δήμαρχε; Στις 29 Δεκεμβρίου δεν έχετε εικόνα της χρονιάς;

Κύριε Δήμαρχε,

το 2025 αυξήσατε τα τέλη χωρίς να λάβετε υπόψη την τελική εικόνα του 2024. Σήμερα, έναν χρόνο μετά, δεν τα μειώνετε γιατί –λέτε– δεν έχετε εικόνα του 2025.

Πέρυσι αυξήσατε επειδή λέγατε ότι ξέρατε τι έρχεται. Φέτος δεν μειώνετε επειδή λέτε ότι δεν ξέρετε τι θα έρθει. Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία.

Δυστυχώς, ο Δήμαρχος συνεχίζει να αντιμετωπίζει τους πολίτες ως παθητικούς αποδέκτες αποφάσεων. Ζητά υπομονή και μεταθέτει τη συζήτηση για μείωση των τελών στο απροσδιόριστο μέλλον.

Όμως η Λάρισα δεν είναι αποικία. Και οι Λαρισαίοι δεν είναι υπήκοοι.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων ζητά ξεκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές: άμεση μείωση των δημοτικών τελών στα επίπεδα πριν τις αυξήσεις του 2025.

Τα οικονομικά στοιχεία το επιτρέπουν. Και κάθε άλλη επιλογή είναι συνειδητή πολιτική απόφαση σε βάρος των πολιτών.

Εμείς καταθέσαμε την πρότασή μας και αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας. Στον μόνο που λογοδοτούμε είναι οι πολίτες της Λάρισας”.