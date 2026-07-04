H Aντικαρκινική Εταιρεία Λάρισας παραδίδει 18 υπερσύγχρονα κλινοστρώματα στην Αιματολογική Κλινική του ΠΓΝΛ

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Λάρισας, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεγάλης κοινωνικής δράσης που ξεκίνησε με το Πασχαλινό Bazaar Αγάπης.

Χάρη στη συγκινητική ανταπόκριση των πολιτών και στην πολύτιμη στήριξη της τοπικής αγοράς, συγκεντρώθηκαν οι απαραίτητοι πόροι για την προμήθεια 18 υπερσύγχρονων κλινοστρωμάτων ειδικών προδιαγραφών, τα οποία παραδίδονται στην Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Τα κλινοστρώματα αυτά, σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών, θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας τους, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση, ασφάλεια και αξιοπρέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής τους πορείας.

Πρόσκληση στην Τελετή Παράδοσης

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2026 | Πανεπιστημιακό Γ. Νοσοκομείο Λάρισας | Ώρα 13:30

Η επίσημη τελετή παράδοσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 13:30, στον χώρο της Αιματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, παρουσία της Διοίκησης του Νοσοκομείου, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και των μελών του Παραρτήματος.

Με ιδιαίτερη χαρά προσκαλούμε τους συμπολίτες μας, τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και όλους όσοι στήριξαν αυτή τη δράση να παρευρεθούν, ώστε να μοιραστούμε τη χαρά της προσφοράς και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ολοκλήρωση μιας σημαντικής πρωτοβουλίας κοινωνικής αλληλεγγύης.

Μια προσφορά που έγινε χάρη σε όλους.

Η επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας ανήκει σε κάθε πολίτη που την αγκάλιασε, αλλά ιδιαίτερα στις 25 επιχειρήσεις της Λάρισας που συμμετείχαν στο Πασχαλινό Bazaar Αγάπης, προσφέροντας το 20% των εσόδων από τις πωλήσεις τους για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου.

Σημαντική σε αυτή τη δράση και στη συγκέντρωση εσόδων ήταν και η συμμετοχή της διοργάνωσης του 7ου Κραυξίδειου αγώνα δρόμου όπου συμπολίτες μας, όλοι μαζί έτρεξαν για καλό σκοπό και ολόκληρο το ποσό δόθηκε για την υποστήριξη της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας – Παράρτημα Λάρισας

Η ανταπόκρισή τους αποδεικνύει έμπρακτα ότι η κοινωνική ευθύνη δεν αποτελεί απλώς μια έννοια, αλλά μια στάση ζωής που ενώνει ανθρώπους, επιχειρήσεις και φορείς, δημιουργώντας ουσιαστικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν:

Maison 56 – Γυναικεία Ένδυση

Επιλογές for kids – Κατάστημα Παιχνιδιών

Cannaoro – Προϊόντα Κάνναβης

Boutique Bebe Kalesis – Παιδικά Ρούχα

Katsochis Home – Λευκά Είδη

Homooz Junior – Παιδικά Έπιπλα

Pregio Donna – Γυναικεία Ένδυση

Alouette – Παιδικά Ρούχα

Cava Tsinas – Κάβα

MyThess – Παραδοσιακά Προϊόντα

Yo Soy Candella – Χειροποίητα Κεριά

Myamel – Χειροποίητα Σαπούνια

Ιδέες – Διακόσμηση Σπιτιού

Άνεμος – Βιβλιοπωλείο

Plitsi – Κοσμηματοπωλείο

Linen Lines by Livadiotis – Λινά Είδη

My Mua – Σχολή Μακιγιάζ

Andromache – Σοκολατοποιΐα

Athanasios Vellios – Κοσμηματοπωλείο

Λινοθήκη – Είδη Δώρων

Two Barbers – Αρώματα & Καλλυντικά

My Skin – Κορεάτικα καλλυντικά

Roma Collection – Ένδυση

Αντιγονίδες – Συνεταιρισμός Γυναικών Γόννων

Γκογκολέτσιος Γεώργιος – Αρτοποιείο

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Λάρισας εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες της σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν, καθώς και σε κάθε πολίτη που συνέβαλε στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας.

Η γενναιοδωρία, η εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη τους μετέτρεψαν μια ιδέα προσφοράς σε μια πράξη ουσιαστικής στήριξης για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.