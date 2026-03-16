Happy Family Weekends στο Fashion City Outlet!Η δημιουργία συνεχίζεται – τα Σαββατοκύριακα του Μαρτίου γίνονται σημείο συνάντησης για όλη την οικογένεια

Με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή και ενθουσιασμό ολοκληρώθηκε και το δεύτερο Σαββατοκύριακο των Happy Family Weekends στο Fashion City Outlet, με το εργαστήρι ζωγραφικής σε ξύλινα μπρελόκ να γεμίζει τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Food Court με δημιουργική ενέργεια.

Μικρά χεράκια έδωσαν ζωή σε μοναδικά σχέδια, μετατρέποντας απλά ξύλινα μπρελόκ σε υπέροχα αξεσουάρ, γεμάτα χρώμα και προσωπικότητα. Η ανταπόκριση των οικογενειών επιβεβαίωσε ότι το νέο concept δημιουργικών Σαββατοκύριακων γίνεται ήδη σημείο αναφοράς για ποιοτικό χρόνο, παιχνίδι και έκφραση.

Η συνέχεια έρχεται εξίσου δημιουργική:

Στις 21 & 22 Μαρτίου, το Εργαστήρι Χειροποίητης Κορνίζας προσκαλεί τους μικρούς δημιουργούς να φτιάξουν χρωματιστές κορνίζες από γλωσσοπίεστρα, διακοσμημένες με ανοιξιάτικες λεπτομέρειες — ένα χειροποίητο αναμνηστικό γεμάτο προσωπικότητα.

Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 28 & 29 Μαρτίου με το Εργαστήρι Χαρούμενης Κάμπιας με Pom-Pom, όπου η φαντασία θα γεμίσει τον χώρο με πολύχρωμες κάμπιες με χαρακτήρα και… πολλά pom-pom!

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται κάθε Σαββατοκύριακο 12:00–14:00 & 17:30–19:30, με ελεύθερη είσοδο, στον νέο ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του Food Court που προσφέρει ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον, κατάλληλο για παιδικές δραστηριότητες.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και ένα περιβάλλον που συνδυάζει δημιουργικό παιχνίδι και χαλαρή οικογενειακή βόλτα, το Fashion City Outlet μετατρέπει τα Σαββατοκύριακα της άνοιξης σε εμπειρία.

Τα Happy Family Weekends συνεχίζονται — με ακόμα περισσότερη φαντασία και χρώμα, στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr