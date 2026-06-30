Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε για δύο ώρες αμαξοστοιχία – Μεταφέρθηκε με εφεδρική μηχανή έλξης στη Λάρισα

Αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη ακινητοποιήθηκε σήμερα το πρωί κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στις 10:10.

Άμεσα δρομολογήθηκε εφεδρική μηχανή έλξης στο σημείο, προκειμένου να μεταφέρει την αμαξοστοιχία προς τη Λάρισα και να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη με 126 λεπτά καθυστέρηση από τη Λάρισα.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train παρείχε, στους 300 επιβάτες, συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του συμβάντος και του δρομολογίου, ενώ προσφέρθηκαν νερά και σνακ.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί θερμά το επιβατικό κοινό για την κατανόηση» καταλήγει η ανακοίνωση.