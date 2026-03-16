“High School Open Days” για δεύτερη χρονιά στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει τον θεσμό των «High School Open Days» στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, μεστόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας πρόληψης και άμεσης ανταπόκρισης σεέκτακτες καταστάσεις, ώστε ο φόβος απέναντι στα φυσικά φαινόμενα να μετατραπεί σε γνώση και η ευαλωτότητα σε ανθεκτικότητα.

Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου με αφορμή την επανέναρξη σήμερα του θεσμού και την παρουσία των μαθητών του 11ο Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, αφού καλωσόρισε τους μαθητές, ανέφερε: «Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξουμε τη σημασία της Πολιτικής Προστασίας και της πρόληψης, αλλά και να δώσουμε την ευκαιρία, ιδιαίτερα σε εσάς τα παιδιά, να γνωρίσετε από κοντά το έργο των υπηρεσιών που φροντίζουν καθημερινά για την ασφάλεια όλων μας. Η γνώση, η ενημέρωση και η σωστή προετοιμασία είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σωστά σε κάθε έκτακτη ανάγκη. Ελπίζουμε η σημερινή εμπειρία να σας δώσει χρήσιμα εφόδια που θα σας συνοδεύουν τόσο σήμερα ως μαθητές όσο και στο μέλλον, ως ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Ισότητας και Πολιτισμού, Βασίλης Σίμος, τόνισε: «Η δράση αυτή γίνεται για να αντιμετωπίζονται τα φυσικά φαινόμενα χωρίς φόβο και με γνώση».

Παρόντες επίσης στη συνέντευξη τύπου ήταν ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, Δημήτρης Μπίκος και η Διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας, Ελεάννα Πορίχη.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Είδαν πώς λειτουργούν τα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης που καταγράφουν δεδομένα για τα καιρικά φαινόμενα και τη στάθμη των ποταμών, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν για τη λειτουργία των σταθμήμετρων και των μοντέλων πρόβλεψης της συμπεριφοράς των υδάτινων όγκων.

Στη συνέχεια, μέσω παρουσίασης PowerPoint, ενημερώθηκαν αναλυτικά από τον Προϊστάμενο του Τμ. Σχεδιασμού μέτρων πρόληψης και σχεδίωναντιμετώπισης καταστροφών της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας, ΓιάννηΧλόπτσιο,για την έννοια του κινδύνου και της καταστροφής, καθώς και για τα βασικά φυσικά φαινόμενα όπως οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές και οι τροπικοί κυκλώνες. Παρουσιάστηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τα τεχνολογικά ατυχήματα και τις απειλές Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών συμβάντων (Χ.Β.Ρ.Π.), καθώς και οι υγειονομικές κρίσεις, όπως επιδημίες και πανδημίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή του εθελοντισμού στην πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των συνεπειών από φυσικές και ανθρωπογενείς κρίσεις.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί ως τις 20 Μαρτίου και αναμένεται να το παρακολουθήσουν εκατοντάδες μαθητές γυμνασίων και λυκείων της Θεσσαλίας.

Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των νέων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας είναι πιο σημαντική από ποτέ, ιδιαίτερα σε μια εποχή που οι κλιματικές αλλαγές και άλλες σύγχρονες προκλήσεις αυξάνουν τους κινδύνους. Με το πρόγραμμα «High School Open Days» η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιδιώκει να καλλιεργήσει μια νέα γενιά υπεύθυνων και ενημερωμένων πολιτών, έτοιμων να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.