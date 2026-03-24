IΣΛ: Πλήρης κατάργηση του clawback – Στήριξη στους εργαστηριακούς γιατρούς

Την πλήρη κατάργηση του clawback για τους εργαστηριακούς γιατρούς ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας καθώς όπως υποστηρίζει “χαρακτηρίζεται ως ένα “άδικο” μέτρο που λειτουργεί ως “ταφόπλακα” για τη λειτουργία των εργαστηρίων και των ιατρείων τους”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

O Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας για μια ακόμα φορά σηκώνει ψηλά την σημαία της πλήρους κατάργησης του clawback των εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών, που απειλεί άμεσα την βιωσιμότητά τους αλλά και την διάλυση της πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας (ΠΦΥ), που κατά το μεγαλύτερο μέρος εξυπηρετείται από τα εργαστήρια και τα ιατρεία του ιδιωτικού τομέα.

Η πλήρης κατάργηση του clawback αποτελεί κεντρικό αίτημα όλων των Ιατρικών συλλόγων και όλων των Ενώσεων των Εργαστηριακών και Κλινικοεργαστηριακών γιατρών, καθώς χαρακτηρίζεται ως ένα “άδικο” μέτρο που λειτουργεί ως “ταφόπλακα” για τη λειτουργία των εργαστηρίων και των ιατρείων τους.

Με αφορμή την πρόσφατη αναγγελία για την ρύθμιση του clawback του 2023 οι πάροχοι απαιτούν την λήψη δραστικών μέτρων για τη μείωση του και όχι απλώς ρυθμίσεις δόσεων για χρέη παρελθόντων ετών. Αντί του clawback, προτείνουν τη χρήση ιατρικών πρωτοκόλλων, τα οποία θα λειτουργούν ως επιστημονικά φίλτρα και όχι ως “κόφτες”.