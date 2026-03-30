INKA Θεσσαλίας: Η κυβέρνηση δεν επιλέγει ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις αυξήσεις στα καύσιμα

Σε ανακοίνωση του ΙΝΚΑ Θεσσαλίας σχετικά με τα μέτρα της κυβέρνησης στην αύξηση των τιμών στα καύσιμα, αναφέρει τα εξής:

“Η πρόσφατη ανακοίνωση των μέτρων για το λεγόμενο “fuel pass” αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η κυβέρνηση δεν επιλέγει ουσιαστικές παρεμβάσεις στην πηγή του προβλήματος.

Αντί να προχωρήσει σε γενναία μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, όπως πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συνεχίζει να διατηρεί μια εξαιρετικά υψηλή φορολόγηση, η οποία επιβαρύνει άμεσα και άδικα τους πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα περίπου 2,10€ ανά λίτρο σε βενζίνη και πετρέλαιο, πάνω από το 1,10€ καταλήγει στο κράτος, καθώς στον ήδη υψηλό ΕΦΚ των περίπου 0,70€ ανά λίτρο, επιβάλλεται επιπλέον ΦΠΑ 24%. Δηλαδή, φορολογείται ακόμη και ο ίδιος ο φόρος !

Την ίδια στιγμή, άλλες χώρες προχωρούν σε πιο ουσιαστικά και στοχευμένα μέτρα. Η Κύπρος των 950.000 κατοίκων ανακοίνωσε παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στην Ελλάδα τα 300 εκατομμύρια ευρώ που εξαγγέλθηκαν προφανώς και δεν αρκούν για να καλύψουν το εύρος της επιβάρυνσης που υφίστανται τα νοικοκυριά και οι επαγγελματίες.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι ότι η Κύπρος (όπως και η Ιταλία και η Ισπανία ) προχωρά και σε ουσιαστική μείωση του κόστους διαβίωσης μέσω της φορολογίας: από την 1η Απριλίου 2026 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 εφαρμόζει ΜΗΔΕΝΙΚΟ συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, όπως το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια, τα οποία προστίθενται στα ήδη υφιστάμενα προϊόντα με μηδενικό ΦΠΑ, δηλαδή τα φρούτα και τα λαχανικά. Πρόκειται για ένα μέτρο που ενισχύει άμεσα και ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Καλούμε την κυβέρνηση να προβεί σε ανάλογα μέτρα στήριξης και να μην αρκεστεί σε επικοινωνιακά παιχνίδια τύπου «fuel pass» !

Υ.Γ. Δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο πως από τα 50€ του fuel pass τα 27€ επιστρέφουν στην κυβέρνηση ως φόροι άρα η πραγματική ενίσχυση είναι 23€ για δυο μήνες Απρίλιο και Μάιο!”