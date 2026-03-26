Innovent Forum 2026: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τη μεγαλύτερη διοργάνωση καινοτομίας στη Λάρισα

Η αντίστροφη μέτρηση για το Innovent Forum 2026 έχει ξεκινήσει. Στις 27 και 28 Μαρτίου 2026, η Λάρισα μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό οικοσύστημα καινοτομίας, φιλοξενώντας τη μεγαλύτερη υβριδική διοργάνωση επιστήμης και τεχνολογίας στη Θεσσαλία, με δράσεις σε πέντε διαφορετικά σημεία της πόλης: JOIST Innovation Park, JOIST Innovation Space Larissa, Μύλος του Παππά, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Χώρος Πολιτισμού.

Ο Δήμος Λαρισαίων, το Πάρκο Καινοτομίας JOIST, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica ενώνουν δυνάμεις για μια διοργάνωση που συνδέει την τεχνολογία με την επιχειρηματικότητα, την έρευνα με την εφαρμογή και την καινοτομία με την κοινωνία.

Η επίσημη έναρξη της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 12:30 – 13:00, στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST, με χαιρετισμούς από τους διοργανωτές και σημαντικούς θεσμικούς εκπροσώπους. Συγκεκριμένα, το κοινό θα καλωσορίσουν ο Τάσος Βασιλειάδης, CEO & Founder του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και του JOIST, ο Αθανάσιος Μαμάκος, Δήμαρχος Λαρισαίων, ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Καθηγητής Ιολογίας, καθώς και ο Περικλής Τερλιξίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του ahedd DIH και Διαχειριστής του Smart Attica EDIH.

Κορυφαίοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν ενεργά στη φετινή διοργάνωση, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά όσους διαμορφώνουν τις εξελίξεις στην καινοτομία και την τεχνολογία. Από τον χώρο της πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης συμμετέχουν, ενδεικτικά, ο Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, και ο Λέανδρος Μαγλαράς, Ειδικός Σύμβουλος Κυβερνοασφάλειας Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Από τον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας συμμετέχουν σημαντικοί εκπρόσωποι, όπως η Κατερίνα Σουρούνη, Εθνική Υπεύθυνη Τεχνολογίας, Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, ο Lars Rasmussen, Google Maps & Panathēnea Co-Founder, Angel Investor & Διδάκτωρ Πληροφορικής, UC Berkeley, και ο Νίκος Φούντας, Γενικός Διευθυντής (COO), Hack The Box.

Το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας εκπροσωπούν μεταξύ άλλων, η Αμαλία Γκουνέλα, Relationship Manager, Senior Advisor Τομέα Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ΣΕΒ, και ο Δρ. Παναγιώτης Χ. Κετικίδης, Πρόεδρος ΔΣ Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε., Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) & Πρόεδρος και Συνιδρυτής HeBAN, ενώ ενεργή συμμετοχή παρουσιάζουν και εκπρόσωποι επιμέρους κλάδων, όπως ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Επικεφαλής & Συνιδρυτής, Open Farm, και ο Δρ. Δημήτριος Τσιτσάμης, Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος (EELBE).

Παράλληλα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει στελέχη και experts από κορυφαίες εταιρείες και οργανισμούς, όπως η Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, η Pobuca, η Hack The Box, η PwC Ελλάδας, η Epsilon Net, καθώς και εκπροσώπους ελληνικών και διεθνών πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων.

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση έχει η Έκθεση τεχνολογιών αιχμής & ψηφιακών λύσεων, που θα φιλοξενηθεί στον Μύλο του Παππά (Παρασκευή 27 Μαρτίου, 14:00 – 21:00 & Σάββατο 28 Μαρτίου, 11:00 – 18:00), προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά καινοτόμες εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες από επιχειρήσεις και οργανισμούς του οικοσυστήματος. Τα διαδραστικά εργαστήρια του Innovent Forum 2026 φέρνουν στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής και σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης το Matchmaking Event προσφέρει τη δυνατότητα για προγραμματισμένες B2B συναντήσεις, ενισχύοντας τη στοχευμένη δικτύωση ανάμεσα σε startups, επιχειρήσεις, επενδυτές, οργανισμούς και δυνητικούς συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στον Μύλο του Παππά, όπου θα φιλοξενηθεί και η έκθεση τεχνολογιών αιχμής και ψηφιακών λύσεων, την Παρασκευή 27 Μαρτίου από τις 14:00 έως τις 21:00 και το Σάββατο 28 Μαρτίου από τις 11:00 έως τις 18:00.

Σημαντικό μέρος της φετινής διοργάνωσης αποτελεί και ο Ανοιχτός Μαραθώνιος Καινοτομίας (Hackathon), που διοργανώνεται από το JOIST, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Τρικκαίων eTrikala. Ο διαγωνισμός εστιάζει σε προκλήσεις όπως η ενέργεια και το περιβάλλον, η αγροδιατροφή στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, τα δίκτυα νέας γενιάς και το IoT για έξυπνες πόλεις, καθώς και η αστική ανθεκτικότητα και η έξυπνη ανταπόκριση στην κρίση. Οι τρεις πρώτες ομάδες θα λάβουν βραβεία, με το 1ο βραβείο να περιλαμβάνει 1.000 ευρώ και πρόγραμμα εκπαίδευσης σχεδιασμένο από το Digital Factory MEXT της Τουρκίας και το JOIST.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση επαναπροσδιορίζουν την οικονομία και την κοινωνία, το Innovent Forum λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για όσους επιδιώκουν να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την αναλυτική ατζέντα, να πραγματοποιήσουν Δωρεάν Εγγραφή και να ενημερωθούν για όλες τις παράλληλες δράσεις μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, o ΣΘΒΣΕ, ο ΣΘΕΒ, ο 28Digital, το Κ2Μatch, το Technology Forum, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Drive και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Αi SECRETT.

Για περισσότερες πληροφορίες: +30 2410 234422 | innoventforum@joistpark.eu