Innovent Forum 2026: “Χτίζει” ισχυρό οικοσύστημα Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη Λάρισα

To Innovent Forum 2026 αποτέλεσε και φέτος σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της καινοτομίας και της τεχνολογίας, εκπροσώπους από τον επιχειρηματικό κόσμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και το ευρύ κοινό.

Στις 27 και 28 Μαρτίου, ολόκληρη η Λάρισα μετατράπηκε σε ένα ζωντανό χάρτη καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας, με πέντε σταθμούς: Πάρκο Καινοτομίας JOIST, Μύλος του Παππά, JOIST Innovation Space Larissa, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Χώρος Πολιτισμού και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.

Οικοσύστημα Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Η επίσημη έναρξη της πρώτης ημέρας έγινε στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Τάσος Βασιλειάδης, CEO & Founder του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και του JOIST, ο Αθανάσιος Μαμάκος, Δήμαρχος Λαρισαίων, ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Περικλής Τερλιξίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του ahedd DIH S.A. και Διαχειριστής του Smart Attica EDIHκαθώς και η Ρένα Καραλαριώτου, Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Αθανάσιος Μαμάκος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το Innovent Forum αποτελεί πλέον έναν δυναμικό θεσμό για την πόλη, ενώ τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης ενός ισχυρού οικοσυστήματος που συνδέει την έρευνα, την επιχειρηματικότητα και την τοπική αυτοδιοίκηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και «έξυπνου» αστικού περιβάλλοντος.

Στην πρώτη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Μηχανισμός Περιφερειακής Σύγκλισης συμμετείχαν οι Δρ. Παναγιώτης Χ. Κετικίδης, Πρόεδρος ΔΣ Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε, Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας (EIC), Πρόεδρος και συνιδρυτής του HeBAN – Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, Εύη Δραμαλιώτη, Γενική Γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Δημήτριος Μαυροματίδης, Διευθυντής, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, Αρμόδιος για Θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Περιφέρειας Α.Μ.Θ, Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας καθώς και Τάκης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

4 πυλώνες: Συνέργειες που κάνουν τη διαφορά

Η φετινή διοργάνωση απέδειξε πως το Innovent είναι μία γιορτή που χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει, ωριμάζει και αναδεικνύει ότι η Λάρισα μπορεί να βρίσκεται στην «καρδιά» των εξελίξεων. Με πυξίδα τέσσερις θεματικούς πυλώνες, τη νέα εποχή συνδεσιμότητας (5G/6G & IoT), την πράσινη τεχνολογία και ενεργειακή καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές εμπειρίες νέας γενιάς, καθώς και την κυβερνοασφάλεια και την προστασία από την παραπληροφόρηση, αναπτύχθηκαν panels, workshops και συζητήσεις με κορυφαίους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όλοι οι συμμετέχοντες συνέβαλαν ουσιαστικά στον διάλογο για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις συνέργειες που κάνουν τη διαφορά στους τέσσερις αυτούς πυλώνες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας μεταξύ άλλων αναδείχθηκε η σημασία της ενίσχυσης της καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο. Η Κατερίνα Σουρούνη, Εθνική Υπεύθυνη Τεχνολογίας της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, εστίασε στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασιακή πραγματικότητα, ο Lars Rasmussen, συνιδρυτής του Google Maps, μοιράστηκε διεθνή εμπειρία και πρακτικές καινοτομίας, ενώ ο Νίκος Φούντας (Hack The Box) και ο Λέανδρος Μαγλαράς, Ειδικός Σύμβουλος Κυβερνοασφάλειας στον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέδειξαν τη σημασία της κυβερνοασφάλειας και της ενίσχυσης των οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν, επίσης, στοχευμένα θεματικά panels, όπως logistics και εφοδιαστική αλυσίδα, με την Epsilon Singular Logic και έξυπνες πόλεις και την αστική ανθεκτικότητα, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας: Δίκτυο συνεργασίας για την κλιματική ουδετερότητα των πόλεων της Ελλάδας και της Κύπρου

Διάδραση και ανταλλαγή ιδεών

Πλήθος κοινού συμμετείχε στα διαδραστικά workshops καθώς και στοLarissa Devs Meetup, το οποίο λειτούργησε ως ένα ανοιχτό πεδίο ανταλλαγής ιδεών και ουσιαστικής δικτύωσης.

Η δεύτερη ημέρα εστίασε στην πρακτική εφαρμογή της καινοτομίας, με πληθώρα δράσεων, workshops και συζητήσεων που ανέδειξαν τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν:

το investors panel για το πώς οι ομάδες μπορούν να προσελκύσουν χρηματοδότηση, με διεθνείς επενδυτές και decision-makers

η συζήτηση για την ενεργειακή τεχνολογία και τη βιωσιμότητα

το panel για την κυκλική οικονομία στην αγροδιατροφή

το fireside chat με τον Lars Rasmussen, Google Maps & Panathēnea Co-Founder & Angel Investor για τον ρόλο των δικτύων στην καινοτομία

Τα workshops της δεύτερης ημέρας εστίασαν στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανθρώπινη δημιουργικότητα, καθώς και στις immersive τεχνολογίες (AI, AR, MR), με έντονη συμμετοχή και αλληλεπίδραση από το κοινό.

Μαραθώνιος Καινοτομίας

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατείχε ο Ανοιχτός Μαραθώνιος Καινοτομίας (Hackathon), που διοργανώθηκε από το Πάρκο Καινοτομίας JOIST, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την eTrikala, συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον και υψηλού επιπέδου συμμετοχές. Οι ομάδες ανέπτυξαν και παρουσίασαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και ώριμες προτάσεις, προσεγγίζοντας σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον, την αγροδιατροφή, την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια, τα δίκτυα νέας γενιάς και την αστική ανθεκτικότητα.

Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από τα 4 μέλη της κριτικής επιτροπής, που απαρτιζόταν από τον Badr Moudden, Διευθύνων Σύμβουλος & Συνιδρυτής Κ2Μatch LTD, την Δρ.Έλενα Πατατούκα, Επιστημονική υπεύθυνη ευρωπαϊκών έργων στην e-trikala AE, τον Berke Levent Cesur, Data Scientist in MEXT AI Center και την Δρ. Μαρία Μαλλιαρού, εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Την πρώτη θέση κατέκτησε η πρόταση “Beacon” με τα μέλη της να προέρχονται από το Visual Computing Lab του ΕΚΕΤΑ, το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καθώς και το Τμήμα Οικονομικών του ΑΠΘ, τη δεύτερη θέση η πρόταση “Cerovia” από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και την τρίτη θέση η πρόταση “Enhancing Visibility & Cyber-Resilience in 5G+/6G Systems” από το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης Υπολογιστικών συστημάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών (Acta Lab) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα βραβεία περιλάμβαναν χρηματικά έπαθλα 1.000€, 700€ και 500€ από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, AI Assessment powered by MEXT, καθώς και πρόγραμμα εκπαίδευσης από το MEXT Digital Factory και το JOIST στην πρόταση που κατέκτησε την πρώτη θέση, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση της καινοτομίας με την επιχειρηματική αξιοποίηση.

Βάσεις για το μέλλον

Το B2B Matchmaking Event κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή, με πλήθος προγραμματισμένων συναντήσεων τόσο δια ζώσης όσο και online. Επιχειρήσεις, startups, ερευνητές και οργανισμοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν νέες συνεργασίες, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να δημιουργήσουν τις βάσεις για μελλοντικά έργα και συνέργειες.

Στον Μύλο του Παππά φιλοξενήθηκε η έκθεση τεχνολογιών αιχμής και ψηφιακών λύσεων, όπου παρουσιάστηκαν καινοτόμες εφαρμογές και προϊόντα από εταιρείες και φορείς από διαφορετικούς κλάδους.

Το Innovent Forum 2026 ανέδειξε για ακόμα μία φορά τη δυναμική της Λάρισας ως κόμβου καινοτομίας, με δράσεις που προσέλκυσαν κοινό όλων των ηλικιών και ενεργοποίησαν το σύνολο του τοπικού και διεθνούς οικοσυστήματος.

H φετινή εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων, το Πάρκο Καινοτομίας JOIST, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Epsilon Singular Logic (Platinum), η Innovation Labs (Gold), η OTS (Silver), καθώς και οι Hack The Box, Όμιλος Ηρακλής, eTrikala και Deloitte (Bronze).

Υποστηρικτές της εκδήλωσης ήταν η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, o ΣΘΒΣΕ, ο ΣΘΕΒ, ο 28Digital, το Κ2Μatch, το Technology Forum, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα Drive,Αi SECRETT και SEISMEC

Χορηγοί επικοινωνίας ήταν η ΕΡΤ3, η ΕΡΤ Λάρισα, τα Μακεδονικά Νέα, η larissanet και η KosmosLarissa.