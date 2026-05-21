Kαλοκαιρινά μπλόκα από τους αγρότες – Σχεδιάζουν νέες κινητοποιήσεις από τις 10 Ιουνίου

Στους δρόμους ετοιμάζονται να βγουν τον Ιούνιο αγρότες από όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας και πάλι τις κινητοποιήσεις που έληξαν τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, επικρατέστερη ημερομηνία για την έναρξη των κινητοποιήσεων είναι η 10η Ιουνίου και θα είναι παρόμοιες με τις προηγούμενες: μπλόκα στην Εθνική Οδό, σε Παλαιές Οδούς, σχέδια για αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων και τελωνείων.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί σε μια νέα πανελλαδική σύσκεψη, η οποία αναμένεται -εκτός απροόπτου- να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήδη αύριο Παρασκευή, μια σημαντική μερίδα μπλόκων αναμένεται να πραγματοποιήσει τοπικές συσκέψεις, ώστε στη συνέχεια να ενημερώσουν την Πανελλαδική Επιτροπή για τη διάθεση του νέου μετώπου των αγροτών, ενώ μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία θα διαπιστωθεί και η συμμετοχή των αγροτών στις νέες κινητοποιήσεις.

Η απόφαση για τα καλοκαιρινά μπλόκα μοιάζει μονόδρομος καθώς οι αγρότες επισημαίνουν πως τα προβλήματά τους παραμένουν άλυτα. Επίσης, πολλαπλασιάζονται οι φωνές που υποστηρίζουν ότι καμία από τις κυβερνητικές εξαγγελίες δεν υλοποιήθηκε.

