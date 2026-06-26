Kαλοκαιρινές δράσεις φιλαναγνωσίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας

Ο Δήμος Ελασσόνας, μέσω της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, διοργανώνει και φέτος ένα πρόγραμμα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων φιλαναγνωσίας και δημιουργικής απασχόλησης, προσκαλώντας παιδιά και νέους να ζήσουν ένα καλοκαίρι γεμάτο γνώση, φαντασία και έμπνευση.

Καθ’ όλη τη θερινή περίοδο, η βιβλιοθήκη θα ανοίξει τις πόρτες της στους μικρούς φίλους της, προσφέροντας αναγνώσεις βιβλίων, εκπαιδευτικά εργαστήρια και δημιουργικές κατασκευές. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέους κόσμους, να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και να αξιοποιήσουν ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο τους.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, από τις 11:00 έως τις 13:00, στους χώρους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ελασσόνας, με στόχο την ενίσχυση της σχέσης των παιδιών με το βιβλίο, την ανάπτυξη της συνεργασίας και την καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσα από βιωματικές εμπειρίες.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ο Δήμος Ελασσόνας καλεί όλα τα παιδιά της περιοχής να γίνουν μέρος μιας ξεχωριστής καλοκαιρινής εμπειρίας που συνδυάζει τη μάθηση με την ψυχαγωγία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Αντιδήμαρχο κ. Παρασκευή Γκουγκούλη στο τηλέφωνο 6973485121 ή με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας στο τηλέφωνο 24930-29532.