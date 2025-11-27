Kλείνει η οδός Δήμητρας από σήμερα και για δέκα ημέρες τα πρωινά

Κλειστή θα είναι από σήμερα Πέμπτη και για δέκα ημέρες, τις πρωινές ώρες μέχρι τις 5 το απόγευμα , η οδός Δήμητρας λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΛ.

Οι εργασίες αφορούν αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης.

Η ανακοίνωση:

Η ΔΕΥΑΛ «στο πλαίσιο του έργου “Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης σε τμήματα των οδών Γεωργιάδου, Δήμητρας, Ηρώων Πολυτεχνείου, Καρδίτσης” πρόκειται να αντικαταστήσει το δίκτυο ύδρευσης της οδού Δήμητρας.

Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα (ΦΕΚ B’ 4876/12.09.2025), την Πέμπτη 27-11-2025 και για δέκα (10) περίπου ημέρες, για τις ώρες από 6:00 έως 17:00 καθημερινά θα πραγματοποιείται τμηματικά ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην οδό Δήμητρας. Κατά τις απογευματινές ώρες η οδός θα παραδίδεται σε κυκλοφορία.

Παρακαλούμε για τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών από τους οδηγούς, όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια.

Η επιχείρηση ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τους ευχαριστεί εκ των προτέρων για την υπομονή τους».