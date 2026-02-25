Kλείνει οριστικά το ΙΕΚ Όμηρος – Εχασε και την τελευταία δικαστική προσφυγή

Οριστικό τέλος στη λειτουργία του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στο κέντρο της Λάρισας σηματοδοτεί η δημοσίευση στο ΦΕΚ (Τεύχος Β’ 725/12.02.2026) της απόφασης ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων στη συμβολή των οδών Πατρόκλου 14 και Ρούσβελτ, όπου στεγαζόταν επίσης το Aegean College.

Το ΙΕΚ έχασε και την τελευταία δικαστική προσφυγή με την ανάκληση της άδειας να βασίζεται στην υπ’ αριθ. 1725/2025 αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε’), με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 78/2018 άδεια δόμησης της ΥΔΟΜ Λάρισας, που επέτρεπε την αλλαγή χρήσης του συγκεκριμένου ακινήτου σε εκπαιδευτήριο.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη χρήση, αποδίδοντας σοβαρές ευθύνες στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

Μετά την εξέταση υπομνήματος απόψεων της σχολής τον Ιανουάριο του 2026, το υπουργείο Παιδείας διαπίστωσε ότι εξέλιπαν οι όροι νόμιμης λειτουργίας της δομής και προχώρησε στην ανάκληση της άδειας. Την απόφαση υπογράφει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Γεώργιος Μάλλιος.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Σύμφωνα με της δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ:

Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, δια βίου μάθησης και Νεολαίας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αποφάσισε την ανάκληση της υπό στοιχεία 150896/Κ1/27-09-2019 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.» (Β’ 3614) λόγω προσθήκης νέας δομής στη Λάρισα», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία και 79931/Κ1/24-06-2020 (Β’ 2904) όμοια απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε ως προς την προσθήκη νέας δομής επί της οδού Πατρόκλου 14 και Ρούσβελτ, 41222, Λάρισα, η υπό στοιχεία 120198/ ΙΑ/02-09-2013 (Β’ 2278) άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.» που χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ» και ήδη «ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Ι.Σ.Α.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ», λόγω παύσης συνδρομής των προϋποθέσεων έκδοσης της υπό στοιχεία 150896/Κ1/27-09-2019 (Β’ 3614) απόφασης κατόπιν της υπ’ αρ. 1725/2025 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πρόσκληση για μετεγγραφή των σπουδαστών

Στο μεταξύ καλούνται από το υπουργείο Παιδείας οι σπουδαστές του «AEGEAN OMIROS COLLEGE» Λάρισας, να υποβάλλουν αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για μετεγγραφή σε άλλο κολλέγιο της επιλογής τους.

Οι εν λόγω σπουδαστές υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους και φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Οι αιτήσεις (συνημμένο υπόδειγμα) μπορούν να υποβληθούν έως και την Παρασκευή 27-2-2026 στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.g