Kοινωνικές δράσεις με έντονο αποτύπωμα από το Κέντρο Κοινότητας Λαρισαίων στο Φεστιβάλ Πηνειού

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων (Συνεχιζόμενες Δομές) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας συμμετείχε ενεργά στο Φεστιβάλ Πηνειού 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου, υλοποιώντας δημιουργικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά με θεματικούς άξονες το περιβάλλον και τη μουσική.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που προωθούσαν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την καλλιτεχνική έκφραση, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα. Μέσα από παιχνίδια, κατασκευές και μουσικές δράσεις, τα παιδιά γνώρισαν με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο σημαντικές αξίες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τον σεβασμό προς τα ζώα και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας συμμετείχε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων «ΟΛΟΝ Α.Ε.», με την παρουσία παιδιών ωφελούμενων οικογενειών του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους ΙΙΙ». Οι δράσεις στις οποίες συμμετείχαν οι ωφελούμενοι του προγράμματος είχαν ως στόχο μια πρωτότυπη παρέμβαση με έντονο πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα συμβάλλοντας στην ενίσχυση του αισθήματος της οικολογικής συνείδησης, της κοινωνικής ένταξης και συλλογικότητας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η δράση «Γίνε φίλος των αδέσποτων» με τη συμμετοχή του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Δήμου Λαρισαίων, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα φιλοζωίας, υπεύθυνης κηδεμονίας και προστασίας των ζώων. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για το έργο του καταφυγίου, τη σημασία των υιοθεσιών και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Ξεχωριστή παρουσία στη δράση αποτέλεσε ένα υπέροχο κουτάβι προς υιοθεσία από το Φιλοζωικό Σωματείο «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας», το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις και την αγάπη των μικρών και μεγάλων επισκεπτών.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόσφυγα, οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την INTERSOS Hellas και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος HELIOS+. Στις δραστηριότητες συμμετείχαν παιδιά και οικογένειες, ωφελούμενοι του προγράμματος HELIOS+, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε δημιουργικές και εκπαιδευτικές δράσεις, ενισχύοντας το πνεύμα της κοινωνικής ένταξης, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και της ισότιμης συμμετοχής όλων στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στους ιδιοκτήτες της Chocobeat, Στάθη και Χριστίνα, για την ευγενική προσφορά γλυκών λιχουδιών στα παιδιά των οικογενειών που είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους ΙΙΙ». Η όμορφη αυτή πρωτοβουλία πρόσφερε χαρά στα παιδιά και συνέβαλε στη δημιουργία ενός ακόμα πιο ζεστού και φιλόξενου κλίματος κατά τη διάρκεια των δράσεων αναδεικνύοντας έμπρακτα το πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς προς τους συμπολίτες μας.

Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται και στην καλλιτέχνιδα Αγγελική Πανδόλφη, η οποία συμμετείχε εθελοντικά και τις τρεις ημέρες των δράσεων του Κέντρου Κοινότητας, προσφέροντας με μεράκι, δημιουργικότητα και αγάπη μοναδικές εμπειρίες στα παιδιά. Μέσα από το face painting, τις πολύχρωμες δημιουργίες με μπαλόνια σε σχήματα λουλουδιών και ζώων, τις κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά και τις δράσεις ζωγραφικής, συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχία του προγράμματος, χαρίζοντας χαμόγελα, έμπνευση και στιγμές δημιουργικής έκφρασης στους μικρούς επισκέπτες του φεστιβάλ. Η πολύτιμη εθελοντική της προσφορά ανέδειξε για ακόμα μία φορά τη σημασία της κοινωνικής συμμετοχής και της προσφοράς στην τοπική κοινότητα.

Η ενεργή συμμετοχή των παιδιών και των οικογενειών τους στις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ υπηρεσιών, κοινωνικών δομών, φορέων και προγραμμάτων, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προαγωγή της ευημερίας της τοπικής κοινωνίας.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων (Συνεχιζόμενες Δομές) εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Πληροφορίες: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων, Ηπείρου 96-98

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2414400723 – 2414400726 – 2414400724

Email: kkoinotitas@larissa.gov.gr

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους ΙΙΙ» με κωδικό σχεδίου ΣΕ 28, υλοποιείται στον Δήμο Λαρισαίων, με Δικαιούχο Φορέα τον Δήμο Λαρισαίων και Διαχειριστικό Φορέα τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Δήμου Λαρισαίων «ΟΛΟΝ Α.Ε.», σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας — Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.