Kοντά στο Final Four η σχολική ομάδα υδατοσφαίρισης Λάρισας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ενημερώνει ότι η σχολική ομάδα Υδατοσφαίρισης αγοριών βγήκε νικήτρια και από τους δύο αγώνες της Β’ Φάσης.
Ο 1ος αγώνας διεξήχθη στον Βόλο μεταξύ των ομάδων: Σχολική Ομάδα ΔΔΕ Λάρισας- Σχολική Ομάδα ΔΔΕ Μαγνησίας, με νικήτρια την ομάδα της Λάρισας και σκορ 13-9.
Ο 2ος αγώνας διεξήχθη στα Γιάννενα μεταξύ των ομάδων: Σχολική Ομάδα ΔΔΕ Ιωαννίνων- Σχολική Ομάδα ΔΔΕ Λάρισας, με νικήτρια την ομάδα της Λάρισας και σκορ 5-22.
Η ομάδα συνεχίζει με τον αγώνα της Γ Φάσης μεταξύ των ομάδων: Σχολική Ομάδα ΔΔΕ Λάρισας- Σχολική Ομάδα ΔΔΕ Εύβοιας, στις 31/3/2026 στην Χαλκίδα.
Εάν καταφέρει και περάσει νικηφόρα και από την Χαλκίδα, θα λάβει μέρος στο Final Four, που θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα, στις 29-30 Απριλίου 2026.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
1 ΑΛΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΒΑΛΑΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
4 ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΜΑΡΙΟΣ
5 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ
6 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ
9 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
10 ΓΑΒΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
13 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14 ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15 ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
16 ΚΡΑΧΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ