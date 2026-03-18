Kοντά στο Final Four η σχολική ομάδα υδατοσφαίρισης Λάρισας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ενημερώνει ότι η σχολική ομάδα Υδατοσφαίρισης αγοριών βγήκε νικήτρια και από τους δύο αγώνες της Β’ Φάσης.

Ο 1ος αγώνας διεξήχθη στον Βόλο μεταξύ των ομάδων: Σχολική Ομάδα ΔΔΕ Λάρισας- Σχολική Ομάδα ΔΔΕ Μαγνησίας, με νικήτρια την ομάδα της Λάρισας και σκορ 13-9.

Ο 2ος αγώνας διεξήχθη στα Γιάννενα μεταξύ των ομάδων: Σχολική Ομάδα ΔΔΕ Ιωαννίνων- Σχολική Ομάδα ΔΔΕ Λάρισας, με νικήτρια την ομάδα της Λάρισας και σκορ 5-22.

Η ομάδα συνεχίζει με τον αγώνα της Γ Φάσης μεταξύ των ομάδων: Σχολική Ομάδα ΔΔΕ Λάρισας- Σχολική Ομάδα ΔΔΕ Εύβοιας, στις 31/3/2026 στην Χαλκίδα.

Εάν καταφέρει και περάσει νικηφόρα και από την Χαλκίδα, θα λάβει μέρος στο Final Four, που θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα, στις 29-30 Απριλίου 2026.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

1 ΑΛΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2 ΒΑΛΑΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

3 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

4 ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΜΑΡΙΟΣ

5 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ

6 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

8 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

9 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

10 ΓΑΒΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

13 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

14 ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15 ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

16 ΚΡΑΧΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:

1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ