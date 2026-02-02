Kοπή πίτας με παράσταση “Καραγκιόζη” στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Λαρισαίων

Μέσα σε μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η κοπή της παραδοσιακής πρωτοχρονιάτικης πίτας στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νεάπολης, με τη συμμετοχή όλων των δομών του δικτύου ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Λαρισαίων.

Η εκδήλωση χάρισε στα παιδιά όμορφες στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας. Εκτός από το φλουρί, που μοίρασε σε τρεις τυχερούς από ένα όμορφο παιχνίδι, όλα τα παιδιά απόλαυσαν μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Η διαδραστική παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών του Κοσμά Παναγιώκα με τίτλο “Κάθε παιδί ένα αστέρι” σκόρπισε άφθονο γέλιο, ενώ παράλληλα ανέδειξε αξίες όπως η καλοσύνη, η αγάπη και η αλληλεγγύη — αξίες που καλλιεργούνται καθημερινά στα ΚΔΑΠ- ΚΔΑΠ ΜΕΑ μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματά τους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Χρήστος Αγορίτσας, ο οποίος συνομίλησε με αμεσότητα με τα παιδιά, και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας, κ. Σταυρούλα Μπαξεβάνου, απευθύνοντας σε όλους θερμές ευχές για τη νέα χρονιά. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα ευλόγησε ο πατέρας Βησσαρίωνας Αγορίτσας.

Η Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων εύχεται σε όλους και όλες μια καλή, ευλογημένη και δημιουργική χρονιά, με υγεία, όμορφες δράσεις και πολλά χαμόγελα.

