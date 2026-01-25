Kοπή πίτας στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τεμπών

Σε ζεστό και εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών.

Ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, παρευρέθηκε στην κοπή της πίτας στον Παιδικό και Βρεφικό Σταθμό Μακρυχωρίου, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μακρυχωρίου κα Άννα Καραπάνου – Μαγαλιού. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν το προσωπικό καθώς και τα παιδιά, τα οποία με τα χαμόγελα και τη ζωντάνια τους έδωσαν ξεχωριστό χρώμα.

Ο Δήμαρχος αντάλλαξε ευχές με τους εργαζόμενους, ευχόμενος υγεία, δημιουργικότητα και μια καλή και παραγωγική χρονιά για όλους.

Σε δήλωσή του ανέφερε:

«Οι Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί του Δήμου μας αποτελούν κύτταρα αγάπης, φροντίδας και δημιουργίας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Διεύθυνση και όλο το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών για το σπουδαίο έργο που επιτελούν καθημερινά, με επαγγελματισμό και αφοσίωση, προσφέροντας στα παιδιά μας ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα».

Ο κ. Μανώλης πρόσθεσε ότι «η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Τεμπών, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους τόσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών όσο και για τη στήριξη των οικογενειών».