Kρίσιμο το επόμενο τρίμηνο για την ευλογιά – Δύο νέα κρούσματα στη Λάρισα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου, την επικαιροποιημένη επιδημιολογική εικόνα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα, τα μέτρα πρόληψης και βιοασφάλειας, την πορεία εφαρμογής τους στο πεδίο, καθώς και τις δράσεις ενίσχυσης του μηχανισμού αντιμετώπισης και στήριξης των κτηνοτρόφων.

Η επιδημιολογική εικόνα (επικαιροποίηση έως 31/1/2026)

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν το διάστημα Αυγούστου 2024 – 31 Ιανουαρίου 2026, καταγράφονται συνολικά:

2.084 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

ευλογιάς αιγοπροβάτων 2.585 θετικές εκτροφές

475.736 θανατώσεις αιγοπροβάτων

Για το διάστημα 19–31 Ιανουαρίου 2026 καταγράφονται 26 νέα κρούσματα (2 νέα στη Λάρισα).

Η κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα έχει ως εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Νέα κρούσματα (19–31/1/2026) Αιτωλοακαρνανίας 6 Αχαΐας 3 Ηλείας 4 Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 1 Καβάλας 2 Λάρισας 2 Ξάνθης 4 Πιερίας 1 Ροδόπης 1 Σερρών 2 Σύνολο 26

Περιφερειακές Ενότητες με τα περισσότερα κρούσματα (συγκεντρωτικά)

Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία (Αύγουστος 2024 – 31/1/2026), οι Περιφερειακές Ενότητες με την υψηλότερη καταγραφή κρουσμάτων περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις: Λάρισα (252), Ξάνθη (241), Αχαΐα (196), Σέρρες (185), Ροδόπη (179), Αιτωλοακαρνανία (172), Έβρο (167), Μαγνησία & Σποράδες (140).

Το επόμενο τρίμηνο είναι κρίσιμο – βασικές προτεραιότητες

Στη συνέντευξη Τύπου υπογραμμίστηκε ότι το επόμενο τρίμηνο είναι καθοριστικό για την πορεία της νόσου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ακόλουθες προτεραιότητες:

Εντατικοποίηση της επιτήρησης και συστηματικοί έλεγχοι στο πεδίο.

Αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές.

Έλεγχος μετακινήσεων και διακίνησης ζώων/ζωοτροφών σύμφωνα με τις κτηνιατρικές οδηγίες και τις ισχύουσες απαγορεύσεις.

Άμεση αναφορά ύποπτων περιστατικών και πλήρης συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Μηδενική ανοχή σε παραβάσεις που υπονομεύουν την προστασία της κτηνοτροφίας.

Νέα εργαλεία ενίσχυσης του μηχανισμού αντιμετώπισης

Παρουσιάστηκαν τα νέα εργαλεία που ενισχύουν το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης:

Ταχύτερες αποζημιώσεις (αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες).

Ενίσχυση για χαμένο εισόδημα.

Στρατιωτικοί κτηνίατροι.

Εξουσιοδοτημένοι (ιδιώτες) κτηνίατροι.

Έκτακτο προσωπικό ΙΔΟΧ.

Νέα εργαστήρια (ΕΛΓΟ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΕΚΕΤΑ).

Εκστρατεία ενημέρωσης.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε:

«Το επόμενο τρίμηνο είναι κρίσιμο. Ενισχύουμε την επιτήρηση, αυξάνουμε τους κτηνιάτρους στο πεδίο και συνεργαζόμαστε στενά με Αστυνομία και Λιμενικό. Καλούμε όλους σε απόλυτη συμμόρφωση: κάθε παράνομη μετακίνηση θέτει σε κίνδυνο μια ολόκληρη περιοχή και υπονομεύει την προσπάθεια όλων».

Ο Πρόεδρος της ΕΕΕΔΕΕ, Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης δήλωσε:

«Η διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων απαιτεί ψυχραιμία, πειθαρχία και συνεργασία. Η Εθνική Επιτροπή στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και εργάζεται ώστε τα μέτρα να είναι αποτελεσματικά, εφαρμόσιμα και δίκαια για τους κτηνοτρόφους. Τις επόμενες εβδομάδες προτεραιότητά μας είναι να προλάβουμε νέες εστίες, να προστατεύσουμε το ζωικό κεφάλαιο και να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας. Αυτό προϋποθέτει την ενίσχυση της επιτήρησης και των ελέγχων, αλλά και την απόλυτη συμμόρφωση: αυστηρή βιοασφάλεια, καμία παράνομη μετακίνηση, άμεση αναφορά κάθε ύποπτου περιστατικού. Στηρίζουμε έμπρακτα τους κτηνοτρόφους που τηρούν τους κανόνες και δεν θα επιτρέψουμε σε λίγους να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρες περιοχές και την ελληνική κτηνοτροφία.»