Kριτική υψηλού επιπέδου από τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Θωμά Ρετσιάνη για την παράσταση της “Πεταλούδας”

Τη δική του παρέμβαση στα τρέχοντα θεατρικά δρώμενα της πόλης έκανε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων Θωμάς Ρετσιάνης, γράφοντας τη δική του κριτική για την παράσταση της Εναλλακτικής σκηνής του Θεσσαλικού Θεάτρου “Το βάρος της πεταλούδας”.

Αντιγράφουμε απο τη σελίδα του στο fb:

“Τα θηράματα πηγαίνουν προς την αράχνη μέσω του ιστού της, ενώ εγώ πρέπει να ανέβω στα βουνά για να βρω τα δικά μου, λέει ο κυνηγός. Ίσως βέβαια είναι ο ιστός της φύσης που ξεγελά τον άνθρωπο- θηρευτή και εξουσιαστή τάχα της πλάσης, και τον τραβά προς το θήραμά του που σηματοδοτεί ταυτόχρονα και το τέλος του. Δεν ανεβαίνει το βουνό για να σκοτώσει, ούτε για να πεθάνει, αλλά για να ενωθεί με αυτό που πάντα καταδίωκε, σκληρός στην επιφάνεια, καλός στην ουσία, πάντα όμως αναπότρεπτα καταδικάσμενος σε θάνατο. Και αυτό που μένει είναι ένα μετέωρο στον χρόνο βάρος, που πότε κάθεται στο κέρατο, πότε μπροστά στην κάνη του όπλου, πότε αποτυπώνεται στο χιόνι. Το βάρος της πεταλούδας που κανείς δε ξέρει κατά πόσο μικρότερο είναι του βάρους μιας σφαίρας 11 γραμμαρίων, κατά πόσο μικρότερο είναι του βάρους μίας ψυχής, κατά πόσο μικρότερο είναι του βάρους ενός στέμματος. Κάποιος ίσως βρέθει να πει πως όχι, είναι μεγαλύτερο. Και μάλιστα αιώνιο.

Η παράσταση της εναλλακτική σκηνής του Θεσσαλικό Θέατρο “Το βάρος της πεταλούδας” θέτει ποιητικά ζητήματα για τον άνθρωπο, τη φύση, τη ζωή και το θάνατο με μία αριστοτεχνικη ατμοσφαιρική σκηνοθεσία του Akys Mitsoulis, εμπνευσμένα σκηνικά και κουστούμια που υπηρετούν οργανικά το ύφος και το βάθος του έργου της Androniki Tsagkarakou, μουσική που αβίαστα διαπλεκέται με τον λόγο, τη δράση και τις σιωπές του Αλέξανδρου Κτιστάκη, κίνηση αέρινη και γήινη ταυτόχρονα της Αθηνάς Μανώλη και φυσικά εξαιρετικές ερμηνείες των Φωτεινη Καρακωστα, Stratis Panourios και Konstantinos Giannakopoulos οι οποίοι με έναν ισορροπημένο συνδυασμό ευαισθησίας και στιβαρότητας αποδίδουν στην σκηνή όχι χαρακτήρες, αλλά ιδέες και κοσμοθεωρίες και κρατούν το κείμενο ψηλά όπως του αρμόζει, αλλά και κοντά στον θεατή όπως πρέπει. Η επιλογή δικαιώνει τον καλλιτεχνικό διευθυντή Ορέστης Ι. Τάτσης και παραδίδει ένα ξεχωριστό πράγματι έργο στην διάθεση του λαρισαϊκού κοινού.

Συγχαρητήρια στο σύνολο των συντελεστών, στο ακάματο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Θεσσαλικού Θεάτρου, χωρίς τους οποίους δε θα ήταν δυνατό να ανέβουν τέτοιες παραγωγές και φυσικά στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Πρόεδρο Ελένη Σιαματά Μπούτλα που με την αμέριστη στήριξη του Μαμάκος Αθανάσιος – Δήμαρχος Δ. Λαρισαίων οδηγούν το Θεσσαλικό Θέατρο στην 50κοστή του επέτειο.



Θωμάς Δ. Ρετσιάνης – Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων

