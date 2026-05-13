Kόκκαλης: Στη Βουλή τα αιτήματα εργαζομένων στα ΚΕΠ για διάλογο και ενίσχυση των υπηρεσιών

Αναφορά προς τον υπουργό Εσωτερικών κατέθεσε ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, μεταφέροντας τα αιτήματα και τις ανησυχίες των εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σχετικά με την απουσία θεσμικού διαλόγου και τα προβλήματα λειτουργίας των ΚΕΠ.

Στην αναφορά επισυνάπτεται επιστολή του Σωματείου Μονίμων και Συμβασιούχων στα ΚΕΠ Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλίας, στην οποία οι εργαζόμενοι περιγράφουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά, κάνοντας λόγο για αυξανόμενο φόρτο εργασίας και έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημόσιας διοίκησης και διατηρούν καθημερινά την άμεση επαφή του κράτους με τον πολίτη, συχνά υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι ο θεσμικός διάλογος αποτελεί βασική δημοκρατική υποχρέωση και όχι τυπική διαδικασία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, ο αρμόδιος υφυπουργός Εσωτερικών δεν έχει ανταποκριθεί εδώ και έναν χρόνο στα αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ για συνάντηση και ουσιαστικό διάλογο.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ακόμη ότι τα ΚΕΠ αποτελούν το μοναδικό ανοιχτό «γκισέ» του Δημοσίου προς τον πολίτη και προειδοποιούν πως η απαξίωση του διαλόγου με τον κλάδο επηρεάζει άμεσα την ποιότητα εξυπηρέτησης και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και κοινωνίας.

Μέσα από την επιστολή τους ζητούν την έμπρακτη στήριξη του θεσμικού διαλόγου, τον σεβασμό προς τους εργαζομένους των ΚΕΠ και την ουσιαστική αναγνώριση του έργου που επιτελούν καθημερινά, επισημαίνοντας ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αποτελούν τον ανθρώπινο σύνδεσμο ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη.

Ο κ. Κόκκαλης ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και να ενημερώσει σχετικά τη Βουλή για τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει.