Kόκκαλης: Στον “αέρα” η υλοποίηση του “Εξοικονομώ 2025” – Κίνδυνος απένταξης για χιλιάδες ωφελούμενους

Tον κίνδυνο να απενταχθούν χιλιάδες ωφελούμενοι από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» επισημαίνει με δήλωσή του ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Αναλυτικά στη δήλωση αναφέρει τα εξής: «Οι ασφυκτικές ημερομηνίες ολοκλήρωσης των έργων του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025», σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ένταξης τους, θέτουν σε κίνδυνο την δυνατότητα υλοποίησης τους .

Οι ωφελούμενοι καλούνται, μέσα σε υπερβολικά στενά χρονικά περιθώρια, να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενεργειακές μελέτες, να υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις αναβάθμισης και να διεκπεραιώσουν τις διαδικασίες ελέγχου και εκταμίευσης των ενισχύσεων ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις, εξαιτίας έλλειψης τεχνικών συνεργείων, προμήθειας υλικών, αλλά και τραπεζικών εγκρίσεων χρηματοδότησης.

Δεδομένης της λήξη του προγράμματος, στις 31 Μαΐου 2026, η υλοποίηση του συνόλου των εγκεκριμένων αιτήσεων είναι ανέφικτη και ο κίνδυνος απένταξης των εγκεκριμένων έργων είναι πιο κοντά από ποτέ.

Δυστυχώς για ακόμη μια φορά, καθυστερήσεις για τις οποίες ευθύνεται η Κυβέρνηση μεταφέρονται σε ωφελούμενούς, μηχανικούς και φορείς της αγοράς οδηγώντας τους σε απόγνωση καθώς χιλιάδες εγκεκριμένες επενδύσεις που βρίσκονται ήδη υπό υλοποίηση κινδυνεύουν να μείνουν ανολοκλήρωτα.

Η παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των έργων του “Εξοικονομώ 2025” δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά είναι μονόδρομος προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων και η εκταμίευση των αντίστοιχων κονδυλίων προς τους ωφελούμενους».