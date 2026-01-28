Kόκκαλης: Τα Φάρσαλα εγκλωβισμένα σε δρόμους-καρμανιόλες και χωρίς σύνδεση με τους αυτοκινητόδρομους

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής συζήτησης φέρνει τα Φάρσαλα ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα τη συνεχιζόμενη συγκοινωνιακή απομόνωση της περιοχής. Όπως επισημαίνει, τα Φάρσαλα, παρά την κομβική γεωγραφική τους θέση στο κέντρο της χώρας και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που διαθέτουν, παραμένουν αποκλεισμένα από βασικές οδικές υποδομές και στερούνται ακόμη και απευθείας σύνδεσης με την πρωτεύουσα μέσω ΚΤΕΛ.

Ο Λαρισαίος βουλευτής αναδεικνύει την εγκατάλειψη του έργου του δρόμου Λάρισας – Φαρσάλων, το οποίο, αν και έχει χαρακτηριστεί έργο εθνικού επιπέδου, έχει «οπισθοχωρήσει» στις προτεραιότητες του Υπουργείου, σύμφωνα με δήλωση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Την ίδια στιγμή, κάθε προοπτική σύνδεσης των Φαρσάλων με τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 έχει αποκλειστεί, καθώς το σχετικό οδικό τμήμα δεν περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Σήμερα, η σύνδεση του αυτοκινητόδρομου Ε75 (ΠΑΘΕ) με τον Ε65 στην περιοχή των Φαρσάλων πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Λάρισας – Φαρσάλων και στη συνέχεια μέσω συνδετήριων οδών προς τους κόμβους του Ε65. Η κυκλοφορία διοχετεύεται αποκλειστικά σε έναν δρόμο που έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο επικίνδυνος της Θεσσαλίας, με διαχρονικά υψηλά ποσοστά σοβαρών και πολλές φορές θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων.

Σύμφωνα με την ερώτηση, το οδικό δίκτυο Φαρσάλων – Λάρισας ή Φαρσάλων – Βόλου χρησιμοποιείται ως βασική διέξοδος προς τον ΠΑΘΕ, ενώ η σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας – Θεσσαλονίκης γίνεται μέσω επικίνδυνων επαρχιακών δρόμων, με απόσταση 45 έως 50 χιλιομέτρων μέχρι την ΠΑΘΕ. Η κατάσταση αυτή, όπως τονίζεται, αποτελεί χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, καθώς η απομόνωση από τους κύριους αυτοκινητόδρομους επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια των μετακινήσεων αλλά και την τοπική οικονομία και ανάπτυξη.

Ο κ. Κόκκαλης καλεί τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να απαντήσει σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να συνδεθούν οι αυτοκινητόδρομοι Ε75 και Ε65 μέσω των Φαρσάλων, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και τον τερματισμό της συγκοινωνιακής απομόνωσης της περιοχής.