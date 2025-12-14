Δήμος Κιλελέρ: Μνημόσυνο στη μνήμη των εκτελεσθέντων πατριωτών στο Μεγάλο Μοναστήρι

Μνημόσυνο στη μνήμη των πατριωτών που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής έγινε στο χώρο του μνημείου του πεσόντων της πλατείας στο Μ. Μοναστήρι του Δήμου Κιλελέρ. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση ο πρόεδρος της Κοινότητας Μ. Μοναστηρίου Π. Κυρούδης αναφέρθηκε στο χρονικό της εκτέλεσης των 45 ανδρών: «Γυρίζουμε 82 χρόνια πίσω και θυμόμαστε την αντίσταση που πρόβαλαν οι κάτοικοι της περιοχής και τα πλήγματα που δέχτηκε ο γερμανικός στρατός. Τα αντίποινα των Γερμανών είχε την ατυχία να πληρώσει κυρίως το δικό μας χωριό και η γύρω περιοχή με την ομαδική εκτέλεση 45 αθώων πατριωτών, τους οποίους με τη βία πήραν και τους εκτέλεσαν. Τη θυσία αυτών των πατριωτών μνημονεύουμε σήμερα με ανάμικτα συναισθήματα λύπης, θαυμασμού και περηφάνιας. Τέτοια μνημεία η Ελλάδα έχει πολλά σε διάφορα σημεία γιατί είχε την ατυχία να δοκιμάσει με τον πιο σκληρό τρόπο τη ναζιστική θηριωδία. Σήμερα όμως πολλά πράγματα έχουν αλλάξει…είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε ένας λαός δημοκρατικός, ένας λαός που θα υπερασπίζεται το δίκαιο και θα αγωνίζεται για τις πανανθρώπινες αξίες. Σήμερα εδώ από το Μ. Μοναστήρι, υψώνουμε τη φωνή μας και λέμε: «Αιωνία η μνήμη” σε όλους τους άδικα χαμένους συνανθρώπους μας, συζύγους, γονείς, αδελφούς, συγγενείς. Υψώνουμε τη φωνή μας και λέμε: “Ποτέ πια πόλεμος”. Υψώνουμε τη φωνή μας και λέμε: “Αφήστε τους λαούς να ζήσουν, ειρηνικά, αγαπημένοι και αδελφωμένοι. Αιωνία η μνήμη στους αθάνατους αγωνιστές Έλληνες. Αιωνία η μνήμη στους αθάνατους αγωνιστές». Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και κατέθεσαν στεφάνι ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θ. Νασιακόπουλος, η Αντιπεριφερειάρχης Μ. Γαλλιού εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Π. Κυρούδης, ο Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου – Τοπικός Σύμβουλος Γ. Γκαντουλούδης, εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών και της ΠΟΣΑΡ η ΤΣ Μ. Μοναστηριού Ν. Βλαϊδη και Δ. Σταϊδης και ο μικρός Δ. Αρβανίτης για τους συγγενείς των θυμάτων. Παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Σ. Θεοχαρόπουλος, και Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ελ. Ζωιοπούλου και Δ. Κωστούλης , εκ μέρους του Συνεταιρισμού Μ. Μοναστηρίου ο Ι. Δημαρέλος και κάτοικοι του χωριού.