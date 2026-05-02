Με λαμπρές εκδηλώσεις γιορτάστηκε η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Αθανασίου σε κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ

Με θρησκευτική κατάνυξη και ευλάβεια γιορτάστηκε η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Αθανασίου σε κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ.

Πιο συγκεκριμένα πανηγύρισαν οι Ιεροί Ναοί στον Άγιο Γεώργιο, το Ομορφοχώρι, την Αγναντερή, τη Μελία, τη Χάλκη, το Μαυροβούνι, το Ζάππειο, τον Μόδεστο, και το Μικρό Βουνό.

Στη Θεία Λειτουργία και στην περιφορά της ιερής εικόνας του Αγίου Αθανασίου στη Χάλκη παραβρέθηκαν οι βουλευτές Χ. Κέλλας και Ε. Λιακούλη, η Αντιπεριφερειάρχης Αν. Κομήτσα, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κιλελέρ Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, Απ. Μαξιμιάδης, Ε. Παπαγιανούλης και Τ. Τσινούλης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σ. Καλέτσιος, Δ. Κωστούλης και Ελ. Ζουμπελούλη, ο Πρόεδρος Β. Κωστούλης, μέλη του ΤΣ της Χάλκης και πιστοί της ενορίας.