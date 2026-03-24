O εορτασμός της 25ης Μαρτίου στον Δήμο Κιλελέρ

Για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου ο Δήμος Κιλελέρ δημοσιοποίησε το εξής πρόγραμμα:

Προσέλευση των αρχών στο χώρο του ΚΑΠΗ στη Νίκαια στις 9:30 και στη συνέχεια εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου όπου μετά τη δοξολογία θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας Δρ Δημήτριος Μαρινόπουλος.

Στη συνέχεια, στις 10:45 θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του μνημείου στην πλατεία.

Η εκδήλωση θα περατωθεί με παρέλαση των μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Νίκαιας επί της οδού Φαρσάλων.

Παρόμοιες εκδηλώσεις θα γίνουν σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ.