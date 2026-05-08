Αλλαγές σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συνοικία του Αγίου Θωμά – Αφορούν σε στάθμευση, διαβάσεις πεζών, όρια ταχύτητας

Σε αλλαγές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε συγκεκριμένες οδούς στη συνοικία του Αγίου Θωμά προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, στο πλαίσιο σχετικών αποφάσεων που ελήφθησαν το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Συντήρησης Σήμανσης-Ασφάλειας Οδικού Δικτύου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, η υλοποίηση των αλλαγών θα πραγματοποιηθεί από σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 ως και την Τρίτη, 12 Μαΐου 2026, ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα και τέλος του τρέχοντος μήνα θα υλοποιηθούν αντίστοιχες αλλαγές στις συνοικίες της Φιλιππούπολης και της Νεάπολης.

Οι αλλαγές αφορούν σε μονοδρομήσεις, καθεστώς στάθμευσης, δημιουργία διαβάσεων πεζών, όριο ταχύτητας, καθώς και σε καθορισμό προτεραιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται οι εξής αλλαγές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:

ΑΓ ΘΩΜΑΣ

ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΥ Αθαν. (τμήμα από ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ εώς ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Προτεραιότητα της οδού ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΥ Αθαν. έναντι των οδών ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ, ΞΥΛΟΥΡΗ & ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ.

ΔημΙΟυργία διαβάσεων πεζών επί της οδού ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΥ Αθαν. στην συμβολή με τις οδούς ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ & ΞΥΛΟΥΡΗ.

Τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου Κ-16 (Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) επί της οδού ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΥ (τμήμα από ΞΥΛΟΥΡΗ έως ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ) λόγω της ύπαρξης σχολείου και εφαρμογή ορίου ταχύτητας 30 Km/h.

ΑΥΛΩΝΟΣ (τμήμα από ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ έως ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Μονοδρόμηση της οδού ΑΥΛΩΝΟΣ (τμήμα και κατεύθυνση οδού από ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ έως ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΠροτεραΙότητα της οδού ΑΥΛΩΝΟΣ έναντι των οδών ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ, ΑΒΔΗΡΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΗ & ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ.

ΔημΙΟυργία δΙάβασεων πεζών επί της οδού ΑΥΛΩΝΟΣ στην συμβολή με την οδό ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ.

Τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου Κ-16 (Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) επί της οδού ΑΥΛΩΝΟΣ (τμήμα από ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ έως ΞΥΛΟΥΡΗ) λόγω της ύπαρξης σχολείου και εφαρμογή ορίου ταχύτητας 30 Km/h.

Απαγόρευση στάσης καΙ στάθμευσης στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης (από τη οδό ΞΥΛΟΥΡΗ έως την οδό ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ – Ο.Τ.684 & Ο.Τ.684Β).

Απαγόρευση στάσης καΙ στάθμευσης στην αριστερή πλευρά κατά την φορά κίνησης (από τη οδό ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ έως την οδό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ο.Τ.683).

Απαγόρευση στάσης καΙ στάθμευσης στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης (από τη οδό ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ έως ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ο.Τ.684Γ) γΙα τα τελευταία 30μ πριν την έξοδο στην οδό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

ΑΤΡΑΚΟΣ (τμήμα από ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ έως ΑΒΔΗΡΩΝ).

Μονοδρόμηση της οδού ΑΤΡΑΚΟΣ (τμήμα και κατεύθυνση οδού από ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ έως ΑΒΔΗΡΩΝ)

ΠροτεραΙότητα της οδού ΑΤΡΑΚΟΣ έναντι της οδού ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ.

εφαρμογή ορίου ταχύτητας 30 Km/h.

Απαγόρευση στάσης καΙ στάθμευσης στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης (από τη οδό ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ έως την οδό ΑΒΔΗΡΩΝ – Ο.Τ.677Α, Κ.Χ.677Δ & Ο.Τ.679Α).

ΠΡΟΥΣΗΣ (τμήμα από ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έως ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Μονοδρόμηση της οδού ΠΡΟΥΣΗΣ (τμήμα και κατεύθυνση οδού από ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έως ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Προτεραιότητα της οδού ΠΡΟΥΣΗΣ έναντι των οδών ΑΒΔΗΡΩΝ, ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ & ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.

εφαρμογή ορίου ταχύτητας 30 Km/h.

Απαγόρευση στάσης καΙ στάθμευσης στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης (από τη οδό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έως την οδό ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – Ο.Τ.685, Ο.Τ.680 & Ο.Τ.678).