Διακοπές ρεύματος σήμερα στη Λάρισα – Δείτε τις περιοχές

Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε περιοχές των Δήμων Τυρνάβου, Λάρισας και Αγιάς, στο πλαίσιο εργασιών κατασκευής και αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, από τις 07:30 έως τις 14:30, θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση στον Δήμο Τυρνάβου και συγκεκριμένα στα δημοτικά διαμερίσματα Αμπελώνα και Βρυοτόπου, στη συνοικία Καρκαντζή στον Αμπελώνα, στο βόρειο τμήμα της Γιάννουλης, καθώς και σε καταναλωτές που βρίσκονται κατά μήκος της επαρχιακής οδού Γιάννουλης – Αμπελώνα, από τα Μάρμαρα Κουκουράβα έως τον Αμπελώνα, και της επαρχιακής οδού Γιάννουλης – Τυρνάβου, από τη Γιάννουλη έως τις εγκαταστάσεις της πρώην ALEX-PAK.

Την ίδια ημέρα, από τις 11:00 έως τις 14:00, προγραμματίζεται διακοπή ρεύματος στην πόλη της Λάρισας, στις οδούς Φαρσάλων (από τον αριθμό 173 έως τη Σωσιγένους), Ευρίπου (από τη Φαρσάλων έως το 23 της Σωσιγένους) και Σωσιγένους (από τη Φαρσάλων έως τον αριθμό 17).

Επίσης, την Κυριακή 12 Ιουλίου, από τις 12:00 έως τις 14:30, διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί στο δημοτικό διαμέρισμα Δήμητρας του Δήμου Αγιάς, καθώς και στους καταναλωτές που βρίσκονται κατά μήκος της επαρχιακής οδού Λάρισας – Αγιάς, από τον ταμιευτήρα της Δήμητρας έως το Γερακάρι.

Τέλος, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, από τις 08:00 έως τις 15:00, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα παραμείνουν η Μελιβοία του Δήμου Αγιάς και η Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευαστικών παρεμβάσεων με στόχο τη συντήρηση και τη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου ηλεκτροδότησης. Οι καταναλωτές καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ηλεκτρικών συσκευών, ενώ επισημαίνεται ότι το ρεύμα ενδέχεται να επανέλθει πριν από την προγραμματισμένη ώρα ολοκλήρωσης των εργασιών.