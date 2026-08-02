Δύο συλλήψεις σε Λάρισα και Κιλελέρ για μουσική πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Δύο συλλήψεις πραγματοποίησαν τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Κυριακής (2/8) αστυνομικοί στη Λάρισα και σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στη Λάρισα συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα αναπαράγοντας μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε η συσκευή παραγωγής ήχου.

Ανάλογη παράβαση διαπιστώθηκε και σε κατάστημα σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, όπου συνελήφθη η ιδιοκτήτρια. Επιπλέον, κατά τον έλεγχο προέκυψε ότι στερούνταν της απαιτούμενης άδειας παράτασης χρήσης μουσικής.

Οι σχετικές δικογραφίες σχηματίστηκαν από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.