Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ποιότητα της ατμόσφαιρας

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει το πληθυσμό της πόλης της Λάρισας, ότι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 κατά την:

15/12/25 είχαν υπερβεί το όριο των 50 μg/m3 και συγκεκριμένα ο μέσος ημερήσιος όρος στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) ήταν 71,21 μg/m3, στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) δεν υπήρχε υπέρβαση και στο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) δεν υπήρχε υπέρβαση. Οι τιμές των ΑΣ 10 κυμάνθηκαν από 29,32 μg/m3 έως 171,15 μg/m3 στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη).

Για τις επόμενες ημέρες προβλέπεται δυσμενής εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών και λόγω του ότι η μέση ημερήσια τιμή ήταν την 15/12/25 μεταξύ των 51 και 75 μg/m3 στη περιοχή του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) καλούνται οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:

Όσον αφορά τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.