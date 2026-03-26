ΙΑΣΩ Θεσσαλίας – Επιστημονικές Διαλέξεις 2025–2026: Πρόληψη και διαχείριση ειδικών λοιμώξεων στην κλινική πράξη

Με επίκεντρο την πρόληψη και την αντιμετώπιση ειδικών λοιμώξεων στην καθημερινή ιατρική πρακτική, πραγματοποιήθηκε στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας επιστημονική διάλεξη, στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου «Επιστημονικές Διαλέξεις 2025–2026».

Ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η κυρία Αντωνία Βαΐου, Ειδική Παθολόγος και Επιμελήτρια της Β’ Παθολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, η οποία ανέπτυξε σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την πρόληψη, την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση ειδικών λοιμώξεων, δίνοντας έμφαση στη σημασία της κλινικής επαγρύπνησης και της ορθής θεραπευτικής στρατηγικής.

Κατά τη διάρκεια της διάλεξης παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικά κλινικά περιστατικά, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας, καθώς και τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας για τη βέλτιστη φροντίδα των ασθενών.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κύριος Ιωάννης Μπιζάκης, ΩΡΛ / Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Α’ Ω.Ρ.Λ. Κλινικής και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της συνεχούς επιστημονικής εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, μέσα από τον θεσμό των επιστημονικών διαλέξεων, συνεχίζει να ενισχύει τη διάχυση της γνώσης και την ανταλλαγή επιστημονικής εμπειρίας, συμβάλλοντας ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Κεντρική Ελλάδα.