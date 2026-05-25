Κοντά στους 400 ελέγχους για κράνος στη Λάρισα, 64 οι παραβάσεις

Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 18 έως 24 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 994 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 116 παραβάσεις, ως ακολούθως:

• Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: διενεργήθηκαν 398 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 64 παραβάσεις και συγκεκριμένα 8 σε οδηγούς δικύκλων, 54 σε οδηγούς ΕΠΗΟ και 2 σε επιβάτες δικύκλων,



• Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: διενεργήθηκαν 208 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 23 παραβάσεις και συγκεκριμένα 9 σε οδηγούς δίκυκλων, 12 σε οδηγούς ΕΠΗΟ και 2 σε επιβάτες δικύκλων

• Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: διενεργήθηκαν 270 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 20 παραβάσεις και συγκεκριμένα 1 σε οδηγό δικύκλου και 19 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,



• Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν 118 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 9 παραβάσεις και συγκεκριμένα 3 σε οδηγούς δικύκλων και 6 παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ.



Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.

Σκοπός της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή κυρώσεων, αλλά η αλλαγή της αντίληψης σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.