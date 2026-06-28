Λάρισα: Κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη η «Κατασκήνωση στην Πόλη 2026» – Πλούσιο πρόγραμμα με δεκάδες δράσεις

«Το καλύτερο σχολείο του καλοκαιριού δεν έχει θρανία, έχει παιχνίδι, συνεργασία, χαμόγελα και εμπειρίες που μένουν για μια ζωή και αυτό ακριβώς φιλοδοξεί να προσφέρει η «Κατασκήνωση στην Πόλη 2026», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ.Χρήστος Αγορίτσας στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που δόθηκε με αφορμή την πρεμιέρα του προγράμματος την προσεχή Τετάρτη, 1η Ιουλίου.

Στον χώρο του Παιδικού Τμήματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, το πρωί της Παρασκευής, ο κ. Αγορίτσας, πλαισιωμένος από τον Εντεταλμένο σύμβουλο Αθλητισμού, κ.Λευτέρη Τσουμάνη και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων, κ.Σταυρούλα Μπαξεβάνου, αναφέρθηκε στις δράσεις που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι μικροί κατασκηνωτές που έχουν προγραμματιστεί από την Αντιδημαρχία Παιδείας, σε συνεργασία με Αντιδημαρχίες, Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και φορείς και συλλόγους της Λάρισας.

Υπενθυμίζει ότι η φετινή «Κατασκήνωση στην πόλη» ανοίγει τις πύλες της με αυξημένη συμμετοχή, καθώς, συνολικά 3.406 κατασκηνωτές θα συμμετάσχουν σε ένα πλήθος πρωτότυπων, δημιουργικών και συναρπαστικών δραστηριοτήτων.

«Θεσμός που έχει καθιερωθεί»

«Η «Κατασκήνωση στην Πόλη 2026», αποτελεί ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση των παιδιών και των οικογενειών της Λάρισας ως μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές δράσεις του Δήμου μας. Για ακόμη μία χρονιά, ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά για τα παιδιά της πόλης, προσφέροντας ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που συνδυάζει τη μάθηση, το παιχνίδι, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την κοινωνικοποίηση, μέσα σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση ο κ. Αγορίτσας.

«Από την 1η Ιουλίου έως και τις 28 Αυγούστου, εκατοντάδες παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα ξεχωριστό καλοκαίρι χωρίς να φύγουν από την πόλη τους, γεμάτο εμπειρίες, ανακαλύψεις, δημιουργία και νέες φιλίες. Η «Κατασκήνωση στην Πόλη» δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα φύλαξης παιδιών κατά τη θερινή περίοδο, αλλά μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική παρέμβαση που ενισχύει τη φαντασία, την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία και την ομαδικότητα. Είναι μια επένδυση στα παιδιά μας και ταυτόχρονα μια ουσιαστική στήριξη προς τις οικογένειες της Λάρισας.

Στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος Παιδείας, αναφέρθηκε στις δεκάδες δράσεις του φετινού προγράμματος που θα περιλαμβάνουν αθλητικές δραστηριότητες, μαθήματα κολύμβησης, δημιουργικά εργαστήρια, εικαστικά, μουσική και τραγούδι, σκάκι, αστρονομία, φιλαναγνωσία, περιβαλλοντική εκπαίδευση, κυκλοφοριακή αγωγή, πειράματα φυσικών επιστημών, δράσεις υγείας και ψυχικής ενδυνάμωσης, θεατρικά δρώμενα, κουκλοθέατρο και θέατρο σκιών.

Νέες και καινοτόμες δράσεις

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με νέες και καινοτόμες δράσεις. Φέτος, για πρώτη φορά, εντάσσεται το «ΑΙ School Camp in the City», όπου τα μεγαλύτερα παιδιά θα μάθουν για συναρπαστικό κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Παράλληλα, θα υπάρξουν θεατροπαραγωγικές δράσεις, ενώ στο σχεδιασμό μπαίνει και η Δημοτική Πισίνα με το Beach Volley, όπως και νέες συνεργασίες με αθλητικούς συλλόγους της πόλης.

«Ευχαριστούμε την ΕΑΛ και το τμήμα volley γυναικών, τις Ακαδημίες μπάσκετ και βόλει του Σπάρτακου, τον Βαλίο Γιάννουλης, τις Ακαδημίες μπάσκετ και βόλει του Φοίβου Γιάννουλης, την ομάδα χαντμπολ ΔΥΝΑΜΙΣ και φυσικά τον βετεράνο ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Θωμά Κυπαρίσση που θα μάθει στους μικρούς κατασκηνωτές τα μυστικά του ποδοσφαίρου.

Η επιτυχία της «Κατασκήνωσης στην Πόλη» βασίζεται στη συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το παιδαγωγικό προσωπικό της Διεύθυνσης Παιδείας και των Παιδικών Σταθμών, τους εργαζόμενους που στελεχώνουν το πρόγραμμα, τις υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων, το τμήμα Αθλητισμού, τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τη Διεύθυνση Πρασίνου, τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες, τους πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, τις δομές υγείας και όλους τους συνεργάτες που συμβάλλουν με γνώση, εμπειρία και αγάπη για τα παιδιά.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Δημοτικό Αστεροσκοπείο, το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Διαχρονικό Μουσείο, το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο, το Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, τους φορείς υγείας της πόλης, καθώς και στους αθλητικούς συλλόγους που συμμετέχουν ενεργά στη φετινή διοργάνωση.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που διαχρονικά στηρίζουν την προσπάθειά μας και δίνουν βήμα στις δράσεις που αφορούν τα παιδιά και την εκπαίδευση. Φέτος μαθητές μας θα φιλοξενηθούν στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, στην εφημερίδα Ελευθερία, στη Θεσσαλία τηλεόραση στο Ραδιόφωνο και στην Τηλεόραση της TRT. Θα μάθουν από κοντά πως λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης και πως φτάνει σε μας μια είδηση…», συμπλήρωσε ο κ.Αγορίτσας.

«Η Λάρισα νοιάζεται και επενδύει στα παιδιά»

«Η Λάρισα είναι μια πόλη που νοιάζεται και δεν σταματά να επενδύει στα παιδιά. Είναι μία πόλη που πιστεύει ότι η εκπαίδευση δεν σταματά με το κλείσιμο των σχολείων τον Ιούνιο, αλλά συνεχίζεται μέσα από τη δημιουργία, το παιχνίδι, την εμπειρία και φυσικά τη συμμετοχή. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα καλοκαίρι γεμάτο χαμόγελα, φίλους και όμορφες αναμνήσεις και αυτό ακριβώς φιλοδοξεί να προσφέρει η «Κατασκήνωση στην Πόλη 2026».

Δεν γεμίζουμε απλώς τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, αλλά γεμίζουμε τις μέρες τους με εμπειρίες, τη σκέψη τους με γνώση και τις καρδιές τους με αναμνήσεις που θα τα συνοδεύουν για χρόνια. Το καλοκαίρι λοιπόν δεν ξεκινά όταν κλείνουν τα σχολεία, αλλά όταν ανοίγουν οι πόρτες της «Κατασκήνωσης στην Πόλη», κατέληξε ο κ.Αγορίτσας.

Τρεις Κατασκηνωτικές Περίοδοι

Από την πλευρά της η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων, πρόσθεσε ότι «είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε την Τετάρτη τα παιδιά της πόλης στο πρόγραμμα «Κατασκήνωση στην Πόλη 2026». Όλο αυτό το διάστημα έχουμε δουλέψει πυρετωδώς για να βρεθούν οι κατασκηνωτές σε χώρους ευχάριστους και δημιουργικούς με σκοπό να κάνουν φιλίες και να αξιοποιήσουν παραγωγικό το χρόνο τους. Θέλω επίσης οι γονείς να γνωρίζουν πως τα παιδιά τους θα βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον».

Δείτε εδώ τη δήλωση της κ.Μπαξεβάνου:

Στη συνέχεια η κα Μπαξεβάνου, ανακοίνωσε τις τρεις κατασκηνωτικές περιόδους, με την αρχή να γίνεται την προσεχή Τετάρτη, 1 Ιούλιου.

Η «Κατασκήνωση στην πόλη 2026» θα λειτουργεί τις ώρες 07:30 – 15:00 σε τρεις περιόδους:

Α΄ Περίοδος: 1 Ιουλίου – 17 Ιουλίου

Β΄ Περίοδος: 20 Ιουλίου – 5 Αυγούστου

Γ΄ Περίοδος: 17 Αυγούστου – 28 Αυγούστου

Τέλος, ο κ.Τσουμάνης εκ μέρους της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού που φέτος παραχωρούν την Δημοτική Πισίνα συμπλήρωσε ότι, «είμαστε όλοι χαρούμενοι καθώς ο θεσμός «Κατασκήνωση στην Πόλη» ξεκινά και βλέπουμε πως κάθε χρόνο το επίπεδο των δράσεων ανεβαίνει.

Δείτε εδώ τη δήλωση του κ.Τσουμάνη:

Εμείς περιμένουμε τους μικρούς μας φίλους να απολαύσουν κάθε δραστηριότητα που έχουμε ετοιμάσει. Είναι μία διέξοδος για τα παιδιά, που πέρα από την εκμάθηση και την κοινωνικοποίηση, θα μπορέσουν να πάνε κόντρα στις τάσεις της εποχής και να αφήσουν στην άκρη τα κινητά».

Κατασκηνωτικά Κέντρα

Τα Κατασκηνωτικά Κέντρα του Δήμου για την Α΄ και Β΄ Περίοδο είναι:

3ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Ιουστινιανού 24)

4ο Δημοτικό Σχολείο (Κουμουνδούρου 17-19)

5ο Δημοτικό Σχολείο (Χρυσοχόου 2 – Άγιος Κωνσταντίνος)

12ο Δημοτικό Σχολείο (Αρκαδίου 38-Άγιος Γεώργιος)

14ο Δημοτικό Σχολείο (Γερουλάνου 2-Ιπποκράτης)

19ο Δημοτικό Σχολείο (Ακαρνανίας 32 – Χαραυγή)

16ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Εθνικής Αντίστασης 35 )

25ο Δημοτικό Σχολείο ( Μεραρχίας 2 – Νεάπολη)

33ο Δημοτικό Σχολείο (Αρβανιτοπούλου & Σκοπιάς 1 -Νέα Σμύρνη)

1ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης (Κουλουψούζη 25)

3ο Νηπιαγωγείο (Αλευάδων 3-Φιλιππούπολη)

33ο Νηπιαγωγείο ( Χρυσοχόου 2 – Άγιος Κωνσταντίνος)

Τα Κατασκηνωτικά Κέντρα του Δήμου για τη Γ΄ Περίοδο είναι: