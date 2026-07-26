Με επιτυχία η εκδήλωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας για την συμπλήρωση 52 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, Κωστή Χατζηδάκη, στη Λάρισα, με αφορμή την επετειακή εκδήλωση της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Λάρισας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Πριν από την εκδήλωση, ο κ. Χατζηδάκης πραγματοποίησε περιοδεία στο εμπορικό κέντρο της Λάρισας, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Λάρισας Ηλία Σουφλιά, τους βουλευτές του νομού και στελέχη της παράταξης. Επισκέφθηκε καταστήματα, συνομίλησε με επαγγελματίες, εργαζόμενους και πολίτες, άκουσε τους προβληματισμούς τους και αντάλλαξε απόψεις για τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, επιβεβαιώνοντας το σταθερό ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τα ζητήματα της Θεσσαλίας.

Στην επετειακή εκδήλωση, τον λόγο έλαβε αρχικά ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Λάρισας, Ηλίας Σουφλιάς, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τόνισε τη σημασία της επετείου της 24ης Ιουλίου ως κορυφαίου σταθμού της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της χώρας. Αναφέρθηκε στη διαχρονική προσφορά της Νέας Δημοκρατίας στη θωράκιση της Δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής πορείας και της πολιτικής σταθερότητας, καλώντας τα στελέχη και τα μέλη της παράταξης να συνεχίσουν με ενότητα και υπευθυνότητα. Με ιδιαίτερη έμφαση ανέφερε: «Να είστε περήφανοι για τη διαδρομή μας. Εγώ είμαι.», στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης και αισιοδοξίας για το μέλλον.

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των Βουλευτων της ΝΔ στην ΠΕ Λάρισας, Χρήστου Κέλλα, Χρήστου Καπετάνου, Μάξιμου Χαρακόπουλου.

Στην κεντρική του ομιλία, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αναφέρθηκε στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η κυβέρνηση, στην ανάγκη διατήρησης της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, αλλά και στις σημαντικές παρεμβάσεις που προωθούνται για τη Θεσσαλία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόοδο του σχεδιασμού για τη μερική μεταφορα νερού του Αχελώου, επισημαίνοντας ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, ενώ στάθηκε στην εξέλιξη σημαντικών έργων υποδομής, όπως ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, έργα που αποτελούν βασικούς πυλώνες για την αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλίας και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Μετα την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο Αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης υπέγραψε το επετειακό banner της ΔΕΕΠ Λάρισας το οποιο εχει υπογραψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Στελιος Κονταδάκης & δυο ακόμη Υπουργοί που επισκέφτηκαν πρόσφατα τα γραφεία της ΔΕΕΠ Λάρισας.

Στη συνεχεια ο κ. Χατζηδάκης συναντήθηκε με πολίτες & στελέχη της ΝΔ όπου και αντάλλαξαν απόψεις, καθώς επίσης και με πρόσωπα με τα οποία συνδέθηκε στο παρελθόν στους κοινούς αγώνες της Φιλελευθερης παράταξης.

Παρά το» δύσκολο πρόγραμμά» του, που τον περίμενε την επόμενη ημέρα ο αντιπρόεδρος είχε μία ακομη συνάντηση με μέλη της ΔΕΕΠ, προέδρους ΔΗΜ.Τ.Ο, μέλη της ΠΕ όπου συζητήθηκαν θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, θέματα που απασχολούν την τοπική. κοινωνία αλλά και θέματα κομματικού ενδιαφέροντος!

Η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Λάρισας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, συμβάλλοντας στην επιτυχία μιας βραδιάς αφιερωμένης στη Δημοκρατία, στην ιστορική διαδρομή της παράταξης και στις προοπτικές ανάπτυξης της Θεσσαλίας και της χώρας.

*Φωτό larissanet