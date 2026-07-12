«Πάρκο γειτονιάς» στη Λάρισα: Αλλάζει όψη η οδός Αλευάδων – Ένας υπερσύγχρονος πολυχώρος αναψυχής και άθλησης 3000 τ.μ.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» και ειδικότερα της προτεραιότητας «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις», εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, η πράξη «Διαμόρφωση Πολυχώρου στην Οδό Αλευάδων», η οποία αποτελεί μέρος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων.

Η παρέμβαση αφορά την αστική και βιοκλιματική αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου ΚΧ Γ334, συνολικής επιφάνειας 2.958 τ.μ., με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού «πάρκου γειτονιάς», φιλικού προς όλες τις ηλικιακές ομάδες και πλήρως προσβάσιμου.

Στο έργο προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού, πέργκολας σκίασης, οργάνων υπαίθριας γυμναστικής για ενήλικες, οργάνων παιδικής χαράς, διαδραστικών παιχνιδιών και παιχνιδιών στρατηγικής, ηλιακών φωτιστικών, νέων φυτεύσεων καθώς και αρδευτικού δικτύου. Η ενίσχυση του πρασίνου αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής, βελτιώνοντας το μικροκλίμα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ο νέος πολυχώρος σχεδιάζεται ως ένας χώρος αναψυχής, άθλησης και κοινωνικής συνεύρεσης, προσφέροντας σημεία ξεκούρασης και ηρεμίας, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει αισθητικά και λειτουργικά τον ήδη υπάρχοντα κοινόχρηστο χώρο.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 327.659 ευρώ, ενώ δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Λαρισαίων, ο οποίος αναλαμβάνει τόσο την υλοποίηση όσο και την ομαλή εκτέλεσή του.

Η στενή συνεργασία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων ΕΣΠΑ, Απόστολο Καναβό, σε συνδυασμό με τη συστηματική εργασία των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό και πολυεπίπεδο αναπτυξιακό αποτύπωμα για τη Θεσσαλία μέσα από έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Θοδωρής Σταμούλης, kosmoslarissa.gr