Πασχαλινό bazaar από τον Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας

Ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισας διοργανώνει Πασχαλινό bazaar από αύριο Τετάρτη 1 Απριλίου έως και τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου, σε χώρο του Συλλόγου, στην οδό Πατρόκλου 8 στη Λάρισα.

Στο πασχαλινό bazaar θα διατίθενται πασχαλινές λαμπάδες που δημιούργησαν με αγάπη και δημιουργικότητα ενήλικες ωφελούμενοι του Εργαστηρίου Δημιουργικής Απασχόλησης του Κέντρου Ημέρας ΧΑΡΑ Ι, με τη συμβολή εκπαιδευτών και εθελοντών.

Η δράση αυτή έχει ως στόχο την ανάδειξη της δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων των ενηλίκων στο φάσμα του αυτισμού, ενισχύοντας παράλληλα το μήνυμα της αποδοχής, της συμπερίληψης και της κοινωνικής προσφοράς.

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 10π.μ.– 9 μ.μ.

Διεύθυνση: Πατρόκλου 8, Λάρισα

“Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε το πασχαλινό μας bazaar και να στηρίξετε τη δημιουργικότητα, την αποδοχή, την αγάπη”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.