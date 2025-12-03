Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία – Καθαρισμοί από τη ΔΕΥΑΛ

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση τυχόν συνεπειών από την εκδήλωση έντονων ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες αυτοπροστασίας.

ΔΕΥΑΛ και Διεύθυνση Καθαριότητας, με συνεργεία και πληρώματα στις συνοικίες της Λάρισας, αλλά και στο κέντρο, επιχειρούν ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, πραγματοποιώντας ελέγχους και καθαρισμό σχαρών και φρεατίων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις από ασυνήθιστα έντονη βροχόπτωση.

Από νωρίς και σήμερα το πρωί, κλιμάκια της ΔΕΥΑΛ, αλλά και των Υπηρεσιών Καθαριότητας συνέχισαν το έργο των παρεμβάσεων σε διάφορα σημείατης πόλης, μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Προληπτικά ελέγχονται και καθαρίζονται οι σχάρες, καθώς και σημεία στο δίκτυο ομβρίων της πόλης, όπου έχουν εντοπιστεί ζητήματα.

Συμβουλές προς τους δημότες

Η ΔΕΥΑΛ προτρέπει τους δημότες εγκαίρως να φροντίζουν όχι μόνο για τον καθαρισμό των υδρορροών των σπιτιών, αλλά και για την απομάκρυνση των φερτών υλικών (φύλλα κλπ) από τα φρεάτια απορροής ομβρίων που βρίσκονται στους δρόμους πλησίον των κατοικιών τους, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, τους προτρέπει να φροντίζουν να απομακρύνουν έγκαιρα και πριν την εκδήλωση των βροχοπτώσεων, υλικά που μπορούν να φράξουν τα φρεάτια ή να εμποδίσουν την απρόσκοπτη παροχέτευση των υδάτων, ιδίως σε περιπτώσεις αυξημένης έντασης των βροχοπτώσεων.

Η συνδρομή όλων των δημοτών στην προσπάθεια αποφυγής πρόσθετων προβλημάτων από τα καιρικά φαινόμενα αποτελεί πρόσθετη εγγύηση για την αντιμετώπιση και αποφυγή των όποιων δυσμενών επιπτώσεων.

Τηλεφωνική γραμμή 24ωρης λειτουργίας

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι πολίτες κατά τη διέλευσή τους από υπόγειες διαβάσεις, σε περίπτωση ακραίων και έντονων καιρικών φαινομένων.

Για σοβαρά περιστατικά, οι δημότες μπορούν να ειδοποιούν την ΔΕΥΑΛ στο τηλέφωνο 2410687220 (ολόκληρο το 24ωρο) και στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (εργάσιμες ώρες,